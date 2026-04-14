Композитор Раймонд Паулс попал в больницу

Евгения Алешина
Ранее латвийские СМИ писали о проблемах со здоровьем композитора.

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Народный артист СССР Раймонд Паулс находится в больнице. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его словам, 90-летний композитор проходит плановое обследование после перенесенной операции на сердце.

Других подробностей о состоянии здоровья артиста не уточняется.

Раймонд Паулс в свои 90 лет остается одним из самых известных композиторов в СССР и, в частности, в Латвии. Он стал автором песен для таких артистов как Алла Пугачева, Валерий Леонтьева и многих других.

В 2024 году в латвийских СМИ ранее сообщалось, что у композитора начались сложности со зрением после операции, из-за чего он может завершить карьеру. Последние несколько лет Паулс редко появляется на публике.

Ранее 5-tv.ru писал, что итальянского актера Клаудио де Мальо госпитализировали в Москве. Врачи увезли его в больницу прямо из учебного заведения. Артист почувствовал себя плохо во время проведения мастер-класса в Российском институте театрального искусства (ГИТИС). 

