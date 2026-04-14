Подготовка к ЕГЭ стала доступна пользователям на портале Госуслуги

Дарья Орлова

Цифровой сервис поможет выпускникам бесплатно проверить свои знания перед итоговой аттестацией.

На государственном портале Госуслуги запустили специальный тренажер, предназначенный для качественной подготовки школьников к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом стало известно из официального заявления Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Новый функционал позволяет ученикам не только закрепить пройденный материал, но и детально изучить структуру экзаменационных листов, что должно способствовать снижению психологического напряжения перед важным испытанием.

В настоящее время платформа предлагает тренировочные задания по двум дисциплинам: информатике и математике базового уровня. Весь представленный контент, включая практические задачи, был подготовлен профессиональными экспертами из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Интерактивный сервис также включает в себя методические рекомендации, указывающие на темы, которые требуют дополнительного повторения.

Кроме того, пользователям доступны специальные видеоконсультации, в которых разработчики экзаменационных материалов делятся советами и отвечают на наиболее частые вопросы выпускников.

Для активации образовательного навигатора пользователям необходимо воспользоваться помощью виртуального ассистента — робота Макса. Ученику достаточно отправить запрос на поиск «Навигатора подготовки к ЕГЭ» и выбрать функцию пробного тестирования.

Важной особенностью системы является автоматическое сохранение прогресса: все результаты выполненных работ будут фиксироваться в персональном кабинете гражданина. Ранее также стало известно, что текущая школьная программа была полностью приведена в соответствие с актуальными требованиями и заданиями государственного экзамена.

