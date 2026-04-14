Подготовка к ЕГЭ стала доступна пользователям на портале Госуслуги

На государственном портале Госуслуги запустили специальный тренажер, предназначенный для качественной подготовки школьников к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом стало известно из официального заявления Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Новый функционал позволяет ученикам не только закрепить пройденный материал, но и детально изучить структуру экзаменационных листов, что должно способствовать снижению психологического напряжения перед важным испытанием.

В настоящее время платформа предлагает тренировочные задания по двум дисциплинам: информатике и математике базового уровня. Весь представленный контент, включая практические задачи, был подготовлен профессиональными экспертами из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Интерактивный сервис также включает в себя методические рекомендации, указывающие на темы, которые требуют дополнительного повторения.

Кроме того, пользователям доступны специальные видеоконсультации, в которых разработчики экзаменационных материалов делятся советами и отвечают на наиболее частые вопросы выпускников.

Для активации образовательного навигатора пользователям необходимо воспользоваться помощью виртуального ассистента — робота Макса. Ученику достаточно отправить запрос на поиск «Навигатора подготовки к ЕГЭ» и выбрать функцию пробного тестирования.

Важной особенностью системы является автоматическое сохранение прогресса: все результаты выполненных работ будут фиксироваться в персональном кабинете гражданина. Ранее также стало известно, что текущая школьная программа была полностью приведена в соответствие с актуальными требованиями и заданиями государственного экзамена.

