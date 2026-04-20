Российские саперы в зоне СВО применяют воздушное минирование с помощью дронов

Чтобы зачистить недавно освобожденные противника, к работе подключаются саперы. Ежедневно они обезвреживают десятки квадратных километров, усеянных минами. Убегая, боевики ВСУ разбрасывают тысячи взрывных устройств. Наши военные поступают более грамотно. И разница — кардинальная. Мины доставляют в определенные районы дистанционно. За этой работой на передовой наблюдал военкор «Известий» Валентин Трушнин.

То, что происходит на этих кадрах, раньше было доступно лишь диверсионным группам, которые, рискуя жизнью, несколько дней пешком пробирались в тыл врага. Точечное минирование путей снабжения противника — сложная операция, на которую теперь уходит полчаса. Мину доставляет дрон.

«Честно, если сказать, при выдвижении пеших групп минирования происходят большие потери. А дистанционное минирование предотвращает эти потери. Лучше потерять птицу, чем человека и выполнить боевую задачу», — сказал начальник инженерной службы МСП группировки «Центр» Даниил Павлов.

В каждом воинском коллективе, который экспериментирует с новыми технологиями, как правило, есть свой технический гений. В инженерно-саперном подразделении мотострелкового полка группировки «Центр» это Сергей Ванжа. В прошлом айтишник, теперь он дорабатывает дроны под особенности воздушного минирования.

«Если, к примеру, мы возьмем обычную ПВХ, то для того, чтобы ударник отправил ее в работу, достаточно прикрепить заряд, то у нас можно припаять сброс. Соответственно, вывести все это дело на пульт, чтобы пилот смог по нажатию клавиши отпустить заряд, чтобы он упал куда нужно, и вернуть птицу», — рассказал командир отделения инженерной службы МСП группировки «Центр» Сергей Ванжа.

А еще он сам программирует дроны, чтобы они могли преодолевать вражеский РЭБ в автономном режиме, без связи с оператором.

«Допустим, мои птицы сейчас если связь потеряна — мы попали во вражеский РЭБ — она продолжает лететь. Идет по прямой, пока не выйдет из зоны поражения», — добавил Сергей Ванжа.

Саперы экспериментируют с боеприпасами в зависимости от целей. Ставят магнитные, сейсмические, наклонные датчики. Все мины со временем самоликвидируются. Но, как правило, срабатывают на противника. Их просто не ставят там, где не передвигаются ВСУ.

«Дистанционное минирование рассчитано точечно — на тропинки, на дороги. Вот именно там, где мы засекаем передвижение противника, какая тропка — мы сразу туда летим и закрываем ее. То есть полями засевать не надо. Сейчас от этого уже все отходят», — пояснил Даниил Павлов.

Со стороны противника ситуация прямо противоположная. ВСУ никогда не ставят мины в режим самоликвидации и засевают ими сотни квадратных километров.

Здесь уже начали работать саперы, они обозначили каждую противопехотную мину вот такой ленточкой, и на примере этого участка хорошо видно, какая плотность минирования со стороны противника. И вот такие очень густые минные поля приходится проходить нашим штурмовикам.

Все это нам придется долго разминировать после войны, но столь варварское отношение ВСУ объяснимо — они просто не считают эту землю своей.

