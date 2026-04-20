Диетолог предупредила об опасности искусственных подсластителей в ПП-батончиках

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Недорогие перекусы, позиционируемые как здоровое питание, могут привести к набору веса и проблемам с кишечником.

Какие фитнес-батончики безопасны и полезны рассказал врач

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Диетолог Лебедева: в недорогие батончики добавляют искусственные подсластители

На рынке появилось множество перекусов, которые преподносятся как дополнение к здоровому питанию, но в недорогие или массовые батончики часто добавляют искусственные подсластители. Об этом изданию Газета.ру рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

По ее словам, в качестве перекусов люди сегодня выбирают фитнес-батончики, гранолу, а также кефир, творог и йогурты с повышенным содержанием белка (обычно 10–20 граммов на порцию). Такие продукты помогают надолго сохранить сытость. Протеиновые батончики делают на основе соевого, молочного или яичного белка — молочный и яичный дороже, но полезнее. Однако даже качественные продукты могут содержать подсластители: изомальтоолигосахарид (ИМО), сукралозу (E955), стевию и эритрит.

Диетолог предупреждает, что чрезмерное употребление таких компонентов способно вызвать излишний инсулиновый отклик, привести к увеличению калорийности рациона, набору веса, негативно повлиять на метаболизм и состояние желудочно-кишечного тракта. У некоторых людей искусственные подсластители провоцируют метеоризм и расстройство пищеварения.

Лебедева также напомнила, что продукты с улучшенным витаминно-минеральным составом и повышенной долей белка должны лишь дополнять основной рацион, а не заменять его полностью. Избыток белка создает нагрузку на сердце, почки и ЖКТ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
76.05
-0.04 89.63
0.22
