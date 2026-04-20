Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ под Днепропетровском

Расчеты 130-миллиметровой пушки М-46 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии нанесли удары по складам с боеприпасами и пунктам временной дислокации украинских формирований на Днепропетровском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Операторы-разведчики беспилотных систем обнаружили вражеские объекты и передали координаты на пункт управления огнем. Получив точные данные, расчет подготовил орудие, навелся на цель и произвел серию залпов 130-мм осколочно-фугасными снарядами с дальности около 20 километров.

Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение склада с боеприпасами и пунктов временной дислокации ВСУ.

Артиллерийские подразделения 90-й гвардейской танковой дивизии круглосуточно выполняют задачи по уничтожению опорных пунктов, складов, бронетехники, пунктов управления БПЛА и временной дислокации противника, обеспечивая продвижение штурмовых групп.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

