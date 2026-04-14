Гибель «Титаника»: пророчества столетней давности о крушении и судьбы выживших

Крушение «Титаника» сопровождалось необъяснимыми предсказаниями

Крушение лайнера «Титаник» в Атлантическом океане в апреле 1912 года сопровождалось необъяснимыми предсказаниями и привело к череде личных трагедий среди экипажа. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Журналист Уильям Томас Стед еще в 1886 году описал в своем рассказе гибель почтового парохода, который затонул из-за нехватки спасательных шлюпок. По иронии судьбы, сам автор позже стал одной из жертв реальной катастрофы.

Похожий сюжет представил в 1898 году писатель Морган Робертсон в повести о корабле «Титан», который также врезался в айсберг на огромной скорости и затонул.

Исследователи отмечают, что на «Титанике» из 2225 человек спаслось лишь 712, а основной причиной гибели людей стало переохлаждение в ледяной воде и неорганизованная эвакуация.

Особое внимание историки уделяют судьбе экипажа и пассажиров разных классов. Впередсмотрящий Фредерик Флит, первым заметивший фатальный «черный айсберг», сумел спастись, но до конца жизни страдал от депрессии и чувства вины. В итоге моряк совершил самоубийство после кончины своей супруги.

Капитан Эдвард Смит и конструктор Томас Эндрюс предпочли остаться на борту до самого конца. При этом эвакуация проходила в условиях социального неравенства: места в шлюпках в первую очередь получали аристократы.

Жертвами крушения стали и миллионер Исидор Штраус с женой Идой, которая отказалась покидать мужа. Последняя выжившая пассажирка, Миллвина Дин, которой на момент трагедии было всего два месяца, ушла из жизни лишь в 2009 году.

Спустя 111 лет после гибели лайнера «проклятье» затронуло современных исследователей. В июне 2023 года батискаф «Титан» компании OceanGate с пятью людьми на борту был разрушен внутренним взрывом всего в нескольких сотнях метров от обломков затонувшего судна.

Режиссер Джеймс Кэмерон провел параллель между этими событиями, указав, что в обоих случаях предупреждения об опасности игнорировались руководством ради скорости или наживы.

Специалисты отмечают, что аппарат не имел нужной сертификации, а директор фирмы пренебрег жалобами инженеров на износ корпуса. В результате имплозии погибли опытные исследователи и богатые туристы, стремившиеся увидеть легендарные останки корабля своими глазами.

