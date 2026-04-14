Не только седативные: названы лекарства, после которых нельзя садиться за руль

Терапевт Каландия: нельзя садиться за руль после приема седативных

Некоторые лекарственные средства могут серьезно снижать концентрацию и скорость реакции, делая управление автомобилем опасным. Об этом Газета.ру рассказал терапевт Шота Каландия.

В первую очередь речь идет о препаратах с седативным эффектом — классических антигистаминных первого поколения, которые часто принимают при аллергии.

«Они легко проникают в центральную нервную систему и вызывают выраженную сонливость, заторможенность, снижение внимания. Даже если вам кажется, что „немного клонит в сон“, за рулем это уже критично», — подчеркнул Каландия.

Отдельная группа — противотревожные и снотворные средства.

Они снижают уровень тревоги и помогают уснуть, но одновременно ухудшают психомоторные реакции.

«Опасность представляют и некоторые обезболивающие средства, особенно содержащие опиоидные компоненты. Они могут вызывать не только сонливость, но и легкое головокружение, спутанность сознания, снижение критического мышления», — добавил терапевт.

Многие недооценивают влияние комбинированных препаратов «от простуды», в составе которых часто есть антигистаминные компоненты и вещества, воздействующие на ЦНС. Человек принимает порошок от ОРВИ, а через час получает сонливость и снижение концентрации.

Также опасны лекарства, влияющие на давление: резкое его снижение может сопровождаться слабостью, головокружением, потемнением в глазах.

Особого внимания заслуживают психотропные препараты — антидепрессанты и нейролептики. В период подбора дозировки они вызывают заторможенность, нарушение координации и снижение скорости реакции.

«Важно понимать: реакция на лекарства всегда индивидуальна. Один и тот же препарат у разных людей может вызывать разный эффект. Поэтому ориентироваться нужно не только на инструкцию, но и на собственное самочувствие», — подчеркнул Каландия.

Главное правило: если после приема лекарства вы чувствуете сонливость, слабость, головокружение или снижение концентрации — за руль садиться нельзя.

