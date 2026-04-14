Актеру Артуру Смольянинову* вынесли приговор по делу о фейках о российской армии

Актера Артура Смольянинова* заочно приговорили к восьми годам колонии

Актера Артура Смольянинова* заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии.

Более того, прокуратура настаивает на еще одном запрете. Обвинение хочет добиться того, чтобы нарушителю запрещено было администрировать сайты в течение пяти лет после освобождения.

Как сообщили в прокуратуре, поводом для разбирательства стало интервью, которое Смольянинов дал в декабре 2022 года «Новой газете. Европа»**. В этом разговоре он возложил ответственность на Россию за обстрел Кривого Рога, при котором погибли два человека.

Смольянинову также вменяют публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, совершенное группой лиц по мотивам политической ненависти. Кроме того, ему инкриминируют и участие в террористическом сообществе — все из-за того, что актер успел, помимо всего прочего, поработать в Антивоенном комитете России***.

«Прошу приговорить Смольянинова к девяти годам десяти месяцам колонии общего режима», — заявила прокурор.

По версии обвинения, с 2022 года артист живет в Латвии, потому что уехал из России, опасаясь призыва. В январе 2023 года актера внесли в реестр иноагентов, позже его заочно арестовали.

* — признан иноагентом и включен в перечень террористов и экстремистов в России.

** — признана в РФ нежелательной организацией.

*** — признан террористической организацией в РФ.

**** — признан в РФ иноагентом.