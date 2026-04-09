Против Семена Слепакова* возбудили уголовное дело

Александра Якимчук

За год комик дважды привлекался к административной ответственности из-за нарушения закона об иноагентах.

Фото: legion-media/Александра Зотова /PhotoXPress.ru

Против комика Семена Слепакова* возбудили уголовное дело о нарушении закона об иноагентах. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram-канале.

Столичное ведомство провело проверку и выяснило, что Слепаков нарушает российское законодательство. На основе этих материалов против комика было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».

«Находясь за пределами Российской Федерации, в нарушение порядка деятельности иностранного агента распространил в одной из социальных сетей материалы без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», — уточнили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что в течение года из-за этого Слепаков дважды привлекался к административной ответственности.

Материалы переданы следственным органам. Дело находится на контроле столичной прокуратуры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мировой суд в Санкт-Петербурге заочно приговорил рэпера Oxxxymiron* к 320 часам обязательных работ. Его признали виновным по статье о нарушении законодательства об иностранных агентах.

* — признаны в РФ иноагентами.

