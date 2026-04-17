Уксус из красного вина помогает при похудении и контроле сахара в крови

Регулярное употребление красного винного уксуса помогает предотвратить резкие скачки глюкозы в крови и способствует стабилизации общего состояния организма. Об этом сообщило The Korea Times.

Согласно результатам исследования, проведенного специалистами из Университета штата Аризона, включение этого продукта в рацион в течение восьми недель приводит к заметному снижению уровня инсулина и глюкозы натощак.

В ходе эксперимента ученые зафиксировали снижение потери чувствительности к инсулину примерно на 8,3%и у испытуемых.

При этом в контрольной группе, которая не употребляла уксус, данный показатель, напротив, увеличился на 9,7%.

Американская диабетическая ассоциация также подтвердила положительную динамику. У людей с резистентностью к инсулину чувствительность к нему после приема пищи улучшалась на 34% по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

Дополнительным преимуществом красного винного уксуса является его способность помогать в борьбе с лишним весом.

Основной компонент продукта — уксусная кислота — обладает выраженными антиоксидантными свойствами и способна подавлять процесс накопления жира в теле. Содержащиеся в нем полифенолы активно участвуют в обмене веществ, повышая эффективность энергетического метаболизма.

Как отметил директор клиники Seoul ND Пак Мин Су, уксусная кислота замедляет рост сахара после еды, что благотворно сказывается на стабильности показателей здоровья.

Однако эксперты предупреждают, что из-за высокой кислотности продукт нельзя употреблять в чистом виде на голодный желудок, чтобы не вызвать раздражение слизистой.

Оптимальный вариант — разбавлять его водой и использовать как добавку к сбалансированному питанию.

