«Уже человек старой закалки»: Дмитрий Бикбаев о «молодой» должности худрука

Худрук Театра на Покровке Бикбаев в 38 лет назвал себя человеком старой закалки

Певец, актер, режиссер и с 1 августа 2025 года художественный руководитель Театра на Покровке Дмитрий Бикбаев не считает, что слишком молод для такой ответственной работы. Его называют одним из самых молодых худруков российского театра, но это не значит, что он не способен держать в руках и труппу, и административные вопросы.

Как отметил артист в беседе с 5-tv.ru на церемонии вручения специальной театральной премии «Золотая маска», несмотря на возраст, у него внушительный список заслуг перед отечественной сценой. И это не только музыкальное прошлое («Фабрика звезд» и работа в коллективе «БиС» с Владом Соколовским. — Прим. ред.), но и активная деятельность в театре. Соответствующий значок на лацкане пиджака это безмолвно подтверждает.

«Я еще и почетный работник культуры города Москвы. Дело в том, что я в отрасль пришел с 15 лет, я с 15 лет официально тружусь в различных учреждениях департамента культуры города Москвы. И за выслугу лет я уже могу считаться человеком старой закалки. Но я очень рад, что Москва доверяет, и я надеюсь оправдывать это высокое оказанное доверие в управлении государственным театром», — заявил Бикбаев.

Бикбаев стал узнаваемым благодаря телевизионному проекту «Фабрика звезд». Впрочем, именно это и было целью, так как с детства артист мечтал о театральной сцене и работе режиссером. И со временем смог воплотить эту мечту — поставил собственные спектакли, в 30 лет артист стал худруком Московского независимого театра-студии «15», а в 37 (в 2025-м) взял в свои руки жизнь Театра на Покровке, который вскоре впервые примет участие в фестивале «Золотая маска».

Ранее в интервью 5-tv.ru Дмитрий Бикбаев прокомментировал новость о примирении с бывшим коллегой по группе Владом Соколовским — тот написал новую песню и предложил возродить «БиС». Но зачем худруку целого известного театра снова выходить на эстраду?

