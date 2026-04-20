Расчеты войск беспилотных систем уничтожили разведывательные и ударные беспилотники противника.
Группы прикрытия «Востока» сорвали атаку дронов ВСУ на позиции штурмовиков
В Запорожской области группы воздушного прикрытия группировки «Восток» пресекли попытки ВСУ провести разведку и нанести удары по позициям штурмовых подразделений. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Расчеты войск беспилотных систем обнаружили и уничтожили разведывательные дроны самолетного типа, а также тяжелые ударные гексакоптеры противника.
Командир подразделения с позывным «Шеляк» рассказал, что их отделение работает плотно и круглосуточно, не давая противнику расслабиться. По его словам, некоторые расчеты всего за три дня уничтожили более 50 целей самолетного типа. Бойцы отрабатывают как по разведывательным дронам, так и по «баба-ягам» с боезарядом.
«Противник постоянно пытается нас обхитрить, но мы действуем на опережение. Работаем абсолютно по всему, что летит со стороны противника», — отметил командир.
Успешная работа групп воздушного прикрытия лишила ВСУ возможности следить за перемещениями российских подразделений и сорвала планы по нанесению дистанционных ударов.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
