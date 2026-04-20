Не оставили шансов дронам боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Группы прикрытия «Востока» сорвали атаку дронов ВСУ на позиции штурмовиков

В Запорожской области группы воздушного прикрытия группировки «Восток» пресекли попытки ВСУ провести разведку и нанести удары по позициям штурмовых подразделений. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты войск беспилотных систем обнаружили и уничтожили разведывательные дроны самолетного типа, а также тяжелые ударные гексакоптеры противника.

Командир подразделения с позывным «Шеляк» рассказал, что их отделение работает плотно и круглосуточно, не давая противнику расслабиться. По его словам, некоторые расчеты всего за три дня уничтожили более 50 целей самолетного типа. Бойцы отрабатывают как по разведывательным дронам, так и по «баба-ягам» с боезарядом.

«Противник постоянно пытается нас обхитрить, но мы действуем на опережение. Работаем абсолютно по всему, что летит со стороны противника», — отметил командир.

Успешная работа групп воздушного прикрытия лишила ВСУ возможности следить за перемещениями российских подразделений и сорвала планы по нанесению дистанционных ударов.

