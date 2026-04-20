«Уже приблизились к легендам»: Сергей Мигицко поддержал современных актеров

Актер Мигицко: Молодые артисты способны приблизиться к очень хорошему уровню

Народный артист России Сергей Мигицко, который на восьмом десятке продолжает активно сниматься и играть на сцене театра имени Ленсовета (с 1975 года!), отказался ругать молодых коллег, как это сделал народный артист РСФСР Александр Збруев. Тот в интервью 5-tv.ru подчеркнул, что современные звезды даже близко не подходят к тому, что в свое время делал, например, еще один народный артист (СССР) Олег Стриженов и иже с ним.

Мигицко со свойственной ему лукавой улыбкой отметил, что актеры есть разные, но это не значит, что их талант определяет возраст или особенности современного общества. На церемонии вручения специальной театральной премии «Золотая маска» Сергей Григорьевич подчеркнул, что и в его родном театре есть люди, уже готовые составить конкуренцию признанным мэтрам.

«Я не могу же отвечать за весь русский театр, я отвечаю за свой русский театр имени Ленсовета города Санкт-Петербурга. У нас есть люди молодые, уже чуть-чуть немолодые, которые способны приблизиться к очень хорошему уровню, если уже не приблизились. Так что все нормально», — убежден Мигицко.

Он также добавил, что истинному профессионалу не пристало размениваться по мелочам — все свои силы он отдает творению и созиданию. В его жизни просто нет места циничному бизнесу, потому что работы хватает и без хладнокровных коммерческих проектов.

«Если это артист настоящий, который кладет свой талант, свое время, свое понимание искусства на плаху театра, у него не будет времени заниматься чем-то еще посторонним — только искусством. Ну, как сказать, театр, кино, телевидение, встречи со зрителями, мастер-классы и так далее. Какой бизнес?» — заключил Сергей Григорьевич.

В прежнем интервью 5-tv.ru Мигицко отмечал, что молодежь, конечно, отличается от представителей так называемой старой гвардии. В первую очередь потому, что изменилась сама жизнь, а потому стали другими и юнцы — во всех сферах этой самой жизни, в том числе и в искусстве. Разве что теперь актеры хотят быстрого успеха, а в его время начинающие не гнушались никакими ролями, лишь бы их вообще задействовали в очередном спектакле, и готовы были при этом трудиться без сна и отдыха.

