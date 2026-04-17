Гайки закручиваются: почему падает экономика России и как ее будут поднимать

Что делать с российской экономикой и как остановить ее спад, который в первые два месяца этого года оказался самым ощутимым за последнее время. Сокращение ВВП, в минусе обрабатывающие отрасли, промышленное производство и строительство. Накануне лучшие экономисты страны и министры не смогли ответить президенту, как изменить ситуацию. А ведь нужны конкретные решения. Есть ли они, попытался узнать обозреватель «Известий» Игорь Балдин.

«Биржевой форум проходит на следующий день после совещания с Владимиром Путиным. А оно для правительства и Центробанка оказалось очень непростым. Основные экономические показатели ниже прогнозируемых. Самое время сделать правильные ставки», — сообщил корреспондент.

Видно, разговор и правда был не из приятных. Никаких комментариев от кабмина. По-английски ушел министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов тоже был не слишком красноречив.

Экономический спад идет в отраслях, основных для экономической устойчивости страны, — торговля и строительство. Внутренних инвестиций не хватает, растут заимствования и вместе с ними предсказуемо дефицит бюджета.

«Доходы у нас чуть подпали в первом квартале, потому что нефтегазовые доходы снизились. Видели, все знаем, какая ценовая конъюнктура сложилась на энергетическом рынке. Возможно, нам придется скорректировать где-то заимствования на текущий год», — заявил Силуанов.

Президент накануне отметил, что экономические прогнозы самого правительства не оправдываются, и, чем нам невыгодны нынешние цены на нефть, не совсем понятно. Независимо от них колеблющийся валютный курс, высокая ставка и растущие налоги так и остаются тремя китами современной российской экономики.

«Таргетировать надо не инфляцию, а развитие экономики и уровень жизни, а также выполнение задач по обеспечению безопасности и нужд обороны. Ну а пока мы таргетируем инфляцию. Это удивляет», — рассказал ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорит, что появились новые вызовы.

«Сейчас у нас ухудшение внешних условий, можно сказать, почти на постоянной основе — это и по экспорту, и по импорту. Впервые в современной истории наша экономика столкнулась с нехваткой, с ограничениями по рабочей силе», — отметила она.

Точно ли впервые в истории? Разве не об этом же глава Центробанка говорила еще два года назад:

«Удовлетворить растущий спрос экономика не всегда готова, ей не хватает физических ресурсов, резерва свободных рабочих рук», — подчеркнула Набиуллина.

Западная блокада российской экономики длится уже пять с лишним лет, но Центробанк действует в привычной парадигме: задирает ставку, чтобы сдержать инфляцию, а она все равно растет.

«Прибыли снижаются в том числе из-за того, что компании много платят по долгам из-за высокой ставки. Соответственно, снижение инфляции и снижение ставки исправят ситуацию», — сообщил председатель наблюдательного совета ПАО «Московская биржа» Сергей Шевцов.

О высокой долговой нагрузке говорил и глава Минэкономразвития.

«Нам хватило и капитала банковской системы, и хватило капитала бизнеса, и были использованы государственные меры поддержки в первую очередь, конечно. Обратной стороной этого стал рост стоимости заимствования. Компании у нас закредитованы, если мы посмотрим по крупнейшим компаниям и по многим отраслям», — рассказал Решетников.

Эксперты давно предлагают другие экономические механизмы: не закручивание гаек, а больше послаблений для бизнеса.

«В условиях замедления экономики правильным решением было бы снижение фискальной нагрузки: не повышение налогов, а их снижение, для того чтобы стимулировать предпринимателей и предприятия, для того чтобы наращивать выпуск», — подчеркнул доктор экономических наук Андрей Бархота.

То, что работало пять лет назад, сейчас явно дает сбои. Президент ждет от финансового блока конкретных предложений по дополнительным мерам для возобновления роста отечественной экономики.