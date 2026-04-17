На карандаше: 10 млн россиян могут попасть под контроль ФНС из-за переводов

Эфирная новость 202 0

Мера может позволить принести в казну дополнительные 50 миллионов рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Миллионы россиян попадут под усиленный контроль Федеральной налоговой службы из-за переводов! Об этом пишут «Известия» со ссылкой на свои источники.

Речь идет о гражданах, которые сдают недвижимость, регулярно получают доходы от оказания услуг или фриланса, но не зарегистрированы как самозанятые или индивидуальные предприниматели. Если человек зарабатывает от 2 миллионов 400 тысяч в год, то на него обратят особое внимание. По оценкам экспертов, контроль за регулярными денежными переводам даст бюджету дополнительные 50 миллиардов рублей.

Новолуние в Овне 17 апреля 2026: кому из знаков зодиака стоит быть осторо...

Последние новости

23:41
«Образец для новых поколений»: умер актер и кинорежиссер Вячеслав Никифоров
23:23
Расстрел в лифте: в Петербурге удалось пролить свет на преступление 1990-х годов
23:10
Прощай, тепло: в Москве ожидается резкое похолодание
22:56
Бизнес в Эстонии оказался под угрозой: кризис ударил по крупным проектам
22:22
Пятеро детей едва не задохнулись из-за сценического дыма на концерте в Москве
22:05
Абсурдный скандал: уроженца Саратова лишили поста мэра в колумбийском городе

Сейчас читают

Минутный тест: врач раскрыл быстрый способ самопроверки на артрит
Лишний вес до 30 лет повышает вероятность преждевременной смерти
Закрыть ипотеку за сутки: законно ли собирать деньги у подписчиков в соцсети
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Новолуние в Овне 17 апреля 2026: гороскоп для знаков зодиака
Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео