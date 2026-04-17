На карандаше: 10 млн россиян могут попасть под контроль ФНС из-за переводов

Миллионы россиян попадут под усиленный контроль Федеральной налоговой службы из-за переводов! Об этом пишут «Известия» со ссылкой на свои источники.

Речь идет о гражданах, которые сдают недвижимость, регулярно получают доходы от оказания услуг или фриланса, но не зарегистрированы как самозанятые или индивидуальные предприниматели. Если человек зарабатывает от 2 миллионов 400 тысяч в год, то на него обратят особое внимание. По оценкам экспертов, контроль за регулярными денежными переводам даст бюджету дополнительные 50 миллиардов рублей.

