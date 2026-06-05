В правительстве России разработали индекс достижения финансового суверенитета

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 70 0

Он помогает оценить, как страна проводит политику, свободную от внешнего влияния.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Индекс достижения финансового суверенитета разработали в правительстве России. Об этом рассказал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на сессии «Пересборка мировой финансовой системы» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Под финансовым суверенитетом в правительстве понимают способность страны проводить государственную политику, полностью свободную от внешнего влияния. Сейчас он находится в процессе формирования.

«Для этого в правительстве разработали определенный индекс достижения финансового суверенитета. Потому что мы проводим независимую макроэкономическую политику, Центральный банк проводит независимую денежно-кредитную политику, бюджетную политику. У нас внутри страны нет никаких проблем с функционированием финансового рынка, расчетно-платежной инфраструктуры и так далее», — заявил Чебесков.

Заместитель министра отметил, что сейчас в мире происходит масштабная трансформация всей финансовой системы. Причем эти изменения были запущены куда более глубокими процессами, чем просто антироссийские санкции.

«Мне кажется, что эти все процессы — это не временное явление, а большой глобальный тренд. И мы часть этого тренда. Я думаю, что пересборка и трансформация точно будут происходить», — подчеркнул Иван Чебесков.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. Главная тема форума звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей.

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