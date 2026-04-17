В Оренбуржье закрыли четыре села из-за розыска стрелявшего в полицейских

Андрей Черненко
Андрей Черненко

В этих местах ведется розыск.

Как проходит розыск стрелявшего в полицейских

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Власти Новотроицка обратились к жителям с просьбой временно воздержаться от посещения четырех населенных пунктов Оренбургской области. В этих местах ведется розыск человека, подозреваемого в стрельбе по полицейским. В результате инцидента один сотрудник правоохранительных органов погиб, а трое получили ранения. Об этом проинформировала администрация города.

«Ограничить свое посещение территорий Губерли, Белошапки, Хабарного, Старой Губерли. Подозреваемый может быть вооружен автоматическим огнестрельным оружием. И ни в коем случае не предпринимать самостоятельных попыток задержания», — сказано в сообщении.

Трагедия произошла в поселке Аккермановка. Полицейские пытались задержать мужчину, подозреваемого в особо тяжком преступлении, но он открыл огонь. Полицейский Никита Гнусин, которому в этот день исполнилось 28 лет, погиб, еще трое полицейских получили ранения. Они в тяжелом состоянии в больнице.

Личность стрелявшего установлена — это 50-летний Сергей Басалаев, который скрылся с места преступления. Полицейские предупредили, что он вооружен.

