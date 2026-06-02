«Честь и хвала»: Гаврилов вступился за Анну Пересильд

Актер Алексей Гаврилов вступился за Анну Пересильд

Юлия и Анна Пересильд заслуживают только похвалы за свои труды, которые привели их к популярности и хорошим ролям. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявил актер Алексей Гаврилов на российской премьере фильма «Майкл».

По его словам, он лично знаком с Юлией и с ее дочерью. Пересильд-старшую он вообще знает со студенческих времен, поэтому уверен точно: известности они добились благодаря упорному труду.

«Я считаю, что Аня Пересильд молодец, и она уже прекрасная актриса. И я прекрасно отношусь к Юлии Пересильд, мы вообще со студенческих лет знакомы вместе. И я знаю, как Юля добивалась всего своим трудом, своим талантом, и такой же путь проходит ее дочь, и я очень за это счастлив», — сказал актер.

Гаврилов признался, что восхищается актерами из династий, которые достойно продолжают путь отцов, дедов и прадедов. Он отметил, что детям из известных семей намного сложнее дается актерское призвание, потому что поставлена планка, и они должны ей соответствовать. Ради этого они трудятся раз в десять больше.

«Поэтому осуждать кого-то со стороны из династий мол, да ладно, он всего добился за счет кого-то, это не так, это ложь, это неправда. Поэтому, я считаю, честь и хвала всем, кто трудится и проявляет свои таланты», — резюмировал Гаврилов.

За что Юлия Пересильд разозлилась на журналистов

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд обрушилась с критикой на журналистов из-за статьи о старшей дочери Анне. Гневное обращение она выложила на своей странице в социальных сетях.

По ее словам, представители прессы так и жаждут переврать все сказанное, из всего сделать «желтуху» и «перчик». Речь шла о последних статьях в СМИ, где говорилось, что 17-летняя Анна намерена покинуть школу до 11 класса.

Кроме того, Пересильд пообещала, что больше не будет давать журналистам комментарии касательно личной жизни и отвечать на вопросы о семье. Актриса уверена, что пресса из любого ее высказывания обязательно сделает «скандал».

Если Алексей Гаврилов заступился за Юлию Пересильд и ее дочку, то журналистов под свое крыло взял белорусский певец Александр Иванов, более известный под сценическим именем IVAN.

Он призвал Пересильд-старшую не так категорично относиться к броским заголовкам в СМИ и не держать зла на журналистов, ведь это, по его мнению, пустое дело.

