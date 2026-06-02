Виновные в атаке на Старобельск заочно приговорены к пожизненному заключению

Эфирная новость 11 0

Путин провел совещание по помощи пострадавшим в результате теракта в ЛНР.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР

Прежде всего — о совещании, которое этим вечером прошло у президента в Кремле. На нем обсудили вопросы помощи пострадавшим от украинского теракта в Старобельске, а также ход расследования. Владимир Путин назвал удары по колледжу преступлением против детей и подростков, которое открывает новую страницу в череде зверств киевского режима. И уже известно, кто конкретно должен ответить за этот теракт. Подробности в материале корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

Совещание по трагедии в Старобельске посвящено не только помощи пострадавшим, но и наказанию виновных.

«Не случайно пригласил и генерального прокурора, и председателя Следственного комитета. Попросил бы вас дать свои оценки произошедшему и доложить о том, как идет работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание, и оно будет неотвратимым», — пообещал Путин.

Разбор завалов завершен. Сейчас начинаются выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавших.

«Были предложены все виды помощи в плане оздоровления. С одной девчонкой пострадавшей разговаривал. Она рассказала, как под ней проваливался пол, как она упала в самый низ, как откапывалась, разбирала завал между упавшими плитами, как вышла на свет… Настолько смелый человек», — рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова доложила, что в больницах остаются семеро раненых детей. Один из подростков в очень тяжелом состоянии.

«Мальчику, который в тяжелом состоянии можем технику привезти? Специалистов привезти», — предложил Путин.

«Его не рекомендуют транспортировать. На месте все есть, работают наши специалисты», — ответила Голикова.

Генеральный прокурор Александр Гуцан рассказал о том, что виновные в теракте заочно приговорены к пожизненному лишению свободы. В деле уже есть конкретные фамилии, но список будет пополнятся.

«27 мая текущего года в качестве обвиняемых по этому делу привлечены: командир 114-1 отдельной бригады беспилотных сил Украины „Птицы Мадьяра“ Андрей Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, начальник главного управления разведки ВСУ Олег Иващенко», — доложил Александр Гуцан.

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин напомнил, сколько раз учебные заведения подвергались атакам с 2014 года, и привел другую страшную статистику.

«ВСУ атаковали 2116 учреждений образования, среди которых детские сады, школы и колледжи», — сказал Бастрыкин.

«Похоже, что сознательно — именно сознательно — совершая тяжелейшее преступление против детей, подростков, в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Что ж, это их выбор», — отметил Путин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР
1 июн
Небензя заявил, что Запад предпочел не заметить теракт ВСУ в Старобельске
1 июн
«Новое качество конфликта»: Путин о преступлениях ВСУ против детей и подростков
1 июн
Пасечник: ВСУ 15 раз атаковали Старобельск, чтобы сорвать спасательную операцию
1 июн
«Кровавое преступление»: Путин о теракте в колледже Старобельска
1 июн
Путин: наказание виновным в ударе по колледжу в Старобельске будет неотвратимым
31 мая
Девять дней тишины: почему западные СМИ молчат о 21 погибшем ребенке в Старобельске
29 мая
Путин сделал заявление об ответном ударе по Киеву на атаку по Старобельску
29 мая
Кровь детей на руках Запада: как спонсоры Киева закрывают глаза на теракт в Старобельске
29 мая
Небензя: союзники Украины несут ответственность за теракт в Старобельске
28 мая
Политолог указал на кризис международного права в ООН после теракта в ЛНР
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.55
0.53 86.25
3.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:30
«В этом месяце дважды плакала»: певица MARGO о комментариях в соцсетях
2:10
Виновные в атаке на Старобельск заочно приговорены к пожизненному заключению
1:53
«Неправильно хейтить ребенка»: Медведева вступилась за сына Плющенко
1:34
«Огромная ответственность»: Мария Погребняк о многодетном материнстве
1:17
Законно ли убираться в школах? Юрист объяснил правила летней практики
0:59
Зерно качества: в НИИ хлебопечения объяснили, каким стал современный хлеб

Сейчас читают

Многовекторность, прагматизм и баланс: профессор Бегалинова об ориентирах Казахстана
До трагедии в школе: что в поведении ребенка родители обязаны заметить заранее
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
«Для меня Россия — вся моя жизнь»: самые яркие цитаты Владимира Путина

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео