Звезду сериала «Друзья» Кристину Эпплгейт экстренно госпитализировали

Актрису Кристину Эпплгейт экстренно госпитализировали

Голливудская актриса Кристина Эпплгейт была экстренно госпитализирована в Лос-Анджелесе на фоне своей продолжительной борьбы с рассеянным склерозом. Об этом сообщил портал TMZ.

Согласно полученным данным, 54-летняя знаменитость находится под присмотром врачей еще с конца марта.

На данный момент остается неизвестным, стал ли причиной помещения в стационар рассеянный склероз, или же медики оказывают помощь в связи с другими осложнениями.

Представитель артистки в заявлении подчеркнул, что не готов давать подробные комментарии относительно проводимой терапии или подтверждать факт нахождения звезды в конкретном отделении. При этом он напомнил, что у Эпплгейт есть длительная история борьбы с серьезными патологиями, о которых она открыто и честно рассказывает своим поклонникам.

Всю информацию о своем непростом пути звезда излагает в личных мемуарах и авторском подкасте.

Ранее Эпплгейт признавалась аудитории, что испытывает практически непрекращающуюся физическую боль. Из-за этого актриса была вынуждена проводить большую часть своего времени в постели, так как любое движение давалось ей с огромным трудом.

Страшный диагноз — рассеянный склероз — был официально подтвержден летом 2021 года. Несмотря на прогрессирующее заболевание, Кристина Эпплгейт недавно представила публике свою книгу воспоминаний под названием «Ты с печальными глазами».

В данной работе она не только анализирует свою многолетнюю карьеру в Голливуде, но и максимально откровенно описывает повседневные сложности, с которыми сталкивается человек с ее диагнозом.

Мировую славу артистке принесла роль Келли Банди в культовом комедийном сериале «Женаты… с детьми», в котором она снималась на протяжении десяти лет. Она также сыграла одну из сестер Рейчел Грин в комедийном сериале «Друзья».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.