«Буду жить!» — Лерчек в слезах заявила, что обязательно поправится

У блогера диагностирован рак желудка четвертой стадии.

Лерчек в парике и с младенцем на руках поблагодарила подписчиков за поддержку

Популярный блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим. ред.) в парике и с младенцем на руках вышла на связь с подписчиками. Видео с ее участием опубликовал на своей странице в социальных сетях ее возлюбленный Луис Сквиччиарини.

Многодетная мама в слезах поблагодарила всех за поддержку и пообещала, что обязательно поправится.

«Я просто чувствую каждое слово, всю энергию, которую вы отправляете. Я очень люблю эту жизнь и обязательно буду жить вашими молитвами!» — сказала Чекалина.

В марте этого года, почти сразу после того, как Валерия родила четвертого ребенка, у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. Болезнь уже дала метастазы, которые поразили позвоночник и кости свода черепа. Из-за разрушения костной ткани у Валерии сломаны два позвонка, из-за чего блогеру тяжело передвигаться. Кроме того, она полностью ослепла на правый глаз.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лерчек направила заявление в Следственный комитет с требованием проверить действия правоохранителей. По версии блогера, пока она находилась под домашним арестом, следователи препятствовали ее обследованиям. Чекалина утверждает, что из-за этого врачи не смогли вовремя выявить у нее заболевание на ранней стадии.

Однако полиция уже опровергла заявление Лерчек. В пресс-службе ГУ МВД Москвы уточнили, что все ходатайства блогера и ее адвокатов о посещении государственных медицинских учреждений были удовлетворены.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

