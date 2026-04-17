Потеряла сознание от боли: львенок изувечил трехлетнюю девочку в цирке

Дарья Орлова
Отец хотел сделать дочери фото на память.

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

В Каире трехлетняя девочка получила серьезные травмы лица в результате атаки львенка. Маленький хищник набросился на нее во время частной фотосессии на территории государственного цирка. Об этом сообщило издание Gulf News.

Трагический инцидент произошел в стенах Дома народного искусства и исполнительских искусств, который жители города называют Национальным цирком.

Глава семьи привел близких на цирковое шоу, после завершения которого решил устроить памятную съемку. Мужчина договорился с присутствовавшим на площадке фотографом о возможности сделать кадры со львенком.

Однако в процессе позирования животное проявило агрессию и внезапно вцепилось когтями в лицо трехлетнего ребенка. Состояние пострадавшей оказалось критическим: от полученных ранений и болевого шока девочка потеряла сознание прямо на месте происшествия.

Ребенка госпитализировали. Родственники девочки не стали оставлять случившееся без внимания и официально обратились с жалобой в правоохранительные органы.

Прокурорская проверка вскрыла нарушения в организации безопасности на объекте. Выяснилось, что фотограф самовольно взял зверя у дрессировщика, не обеспечив должных мер защиты для окружающих.

В качестве первичной меры наказания руководство цирка распорядилось отстранить от выполнения профессиональных обязанностей как самого дрессировщика, так и директора учреждения на время проведения детального расследования.

