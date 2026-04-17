ФСБ пресекла работу нарколаборатории в Тамбовской области

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 65 0

Общий вес найденных запрещенных веществ превысил 97 килограммов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Тамбовской области правоохранители пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконным производством наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, силовую операцию провели при участии сотрудников Росгвардии. В результате были задержаны пять граждан России, причастных к организации подпольного производства.

Следствие установило, что лаборатория располагалась в Гавриловском муниципальном округе. Помещение, где изготавливались запрещенные вещества, принадлежало одному из фигурантов.

В ходе обысков силовики изъяли оборудование, химические реагенты, а также крупную партию веществ, содержащих опасные для здоровья вещества. Общий вес найденных наркотиков превысил 97 килограммов. Кроме того, ФСБ обнаружила около пяти тысяч литров прекурсоров (вещество, участвующее в химической реакции. — Прим. ред.), используемых при производстве.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц.

Ранее, писал 5-tv.ru, ФСБ пресекла деятельность преступной наркогруппы в Донецкой Народной Республике.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
76.05
-0.04 89.63
0.22
Новолуние в Овне 17 апреля 2026: кому из знаков зодиака стоит быть осторо...

Последние новости

23:41
«Образец для новых поколений»: умер актер и кинорежиссер Вячеслав Никифоров
23:23
Расстрел в лифте: в Петербурге удалось пролить свет на преступление 1990-х годов
23:10
Прощай, тепло: в Москве ожидается резкое похолодание
22:56
Бизнес в Эстонии оказался под угрозой: кризис ударил по крупным проектам
22:22
Пятеро детей едва не задохнулись из-за сценического дыма на концерте в Москве
22:05
Абсурдный скандал: уроженца Саратова лишили поста мэра в колумбийском городе

Сейчас читают

Минутный тест: врач раскрыл быстрый способ самопроверки на артрит
Лишний вес до 30 лет повышает вероятность преждевременной смерти
Закрыть ипотеку за сутки: законно ли собирать деньги у подписчиков в соцсети
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026