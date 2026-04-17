ФСБ пресекла работу нарколаборатории в Тамбовской области

В Тамбовской области правоохранители пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконным производством наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, силовую операцию провели при участии сотрудников Росгвардии. В результате были задержаны пять граждан России, причастных к организации подпольного производства.

Следствие установило, что лаборатория располагалась в Гавриловском муниципальном округе. Помещение, где изготавливались запрещенные вещества, принадлежало одному из фигурантов.

В ходе обысков силовики изъяли оборудование, химические реагенты, а также крупную партию веществ, содержащих опасные для здоровья вещества. Общий вес найденных наркотиков превысил 97 килограммов. Кроме того, ФСБ обнаружила около пяти тысяч литров прекурсоров (вещество, участвующее в химической реакции. — Прим. ред.), используемых при производстве.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.