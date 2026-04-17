Парад планет 18 апреля 2026 года: во сколько и где смотреть в России

Малый парад планет пройдет 18 апреля 2026 года

Утром в субботу, 18 апреля, жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление — малый парад планет. Сатурн, Марс, Меркурий и Нептун выстроятся в узком секторе предрассветного неба, создавая эффект визуального выравнивания.

Когда начнется парад планет

Лучшее время для наблюдений — примерно за 30 минут до восхода Солнца. В Москве парад пройдет примерно в 04:47 по местному времени.

Планеты появятся низко над восточным горизонтом, поэтому важно выбрать место с открытым обзором.

Явление будет заметно не только 18 апреля, но и в течение нескольких дней до и после этой даты. Максимальное сближение планет произойдет 20 апреля около 13:00 по московскому времени.

Какие планеты можно увидеть в параде

В параде участвуют четыре планеты. Три из них — Сатурн, Марс и Меркурий — можно будет разглядеть невооруженным глазом.

Нептун слишком тусклый, для его наблюдения потребуется телескоп или мощный бинокль.

Меркурий, Марс и Нептун 18 апреля будут находиться в созвездии Рыб, а Сатурн — в созвездии Кита.

Увидят ли парад планет жители России

Мнения экспертов по этому вопросу расходятся.

Стас Короткий, научный руководитель обсерватории «Ка-Дар», в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, что жителям России наблюдать малый парад планет будет невозможно.

Это произойдет из-за того, что планеты слишком близко к Солнцу и будут не видны на фоне яркого утреннего света.

В то же время ряд других экспертов, в том числе ученые Пермского политеха, отметили, что наблюдение возможно при соблюдении правильных условий: открытый восточный горизонт, ясная погода и отсутствие городской засветки.

Как лучше наблюдать

Чтобы увеличить шансы увидеть парад планет, выбирайте место вдали от городских огней, с чистым восточным горизонтом.

Используйте мобильные приложения вроде SkySafari или StarWalk для точного наведения.

Важное преимущество: 17 апреля наступает новолуние, поэтому свет Луны не будет мешать наблюдениям.

Также важно соблюсти осторожность при использовании телескопа или бинокля. Ни в коем случае не направляйте оптику на восходящее Солнце. Это может привести к серьезным проблемам со зрением.

