Пользователям MAX станут доступны комментарии и истории

Евгения Алешина
Будут ли доступны истории и комментарии в мессенджере Макс

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

В мессенджере MAX в скором времени появятся истории и комментарии, а также многие другие новые функции. Об этом сообщил генеральный директор платформы Фарит Хуснояров в разговоре с RT.

«Скоро запустим комментарии, пользователям станут доступны истории, а у авторов появится расширенная аналитика», — сказал гендиректор.

Все эти нововведения — лишь небольшая часть, заверил Глава MAX. В ближайшее время команда платформы запустит еще больше новых функций.

На днях в MAX появилась лента рекомендаций каналов. Раздел «Каналы» находятся в правой верхней части экрана — там, где располагаются «Чаты» мессенджера. Чтобы новая функция была доступна, нужно лишь обновить приложение.

Ранее 5-tv.ru писал, что регистрация в мессенджере MAX стала доступна жителям 40 стран. Чтобы начать общение с пользователями из других государств, нужно добавить номера друг друга в контакты — это обеспечит безопасность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

