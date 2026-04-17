Водитель из ада: как таксисты наживаются на страхе пассажиров

Таксисты в Китае наживаются на страхе пассажиров с помощью страшных аватарок

История, которая разошлась по китайскому интернету, звучит как байка, но на деле является вполне реальной. В 2016 году пользователи приложения для вызова такси начали замечать странность: у некоторых водителей вместо обычных фотографий стояли пугающие изображения — призрачные лица, мрачные маски и жуткие силуэты.

Схема оказалась неожиданно простой и, как ни странно, эффективной. Человек заказывал машину, водитель принимал заявку, и в этот момент пассажир видел на экране пугающий аватар. Многие, не желая рисковать или просто поддавшись суевериям, отменяли поездку.

За это списывался небольшой штраф — около 4,2 юаня (46 рублей), часть которого доставалась водителю. Расчет делался именно на психологию: для кого-то перспектива ехать с «подозрительным» водителем выглядела слишком тревожной, и проще было отказаться от поездки.

Если же клиент не отменял заказ, водитель мог перейти к более сложной схеме. Он не приезжал на вызов, а использовал манипуляции с геолокацией: система фиксировала якобы состоявшуюся поездку, и деньги списывались, несмотря на то что машина так и не появилась.

Правда, такой способ был более заметным и рискованным. Подобные случаи фиксировались в крупных городах — Пекине, Шанхае и других мегаполисах. Из-за того, что сумма списаний была небольшой, многие пользователи предпочитали не тратить время на разбирательства.

В итоге сервис все же вмешался: правила отмены пересмотрели, а проверку профилей усилили. После этого «страшные» аватарки и подобные схемы довольно быстро исчезли, но сама история осталась одним из самых необычных примеров цифрового обмана.

Однако на этом фантазия мошенников не закончилась. В Китае можно столкнуться и с более традиционными, но не менее изобретательными способами заработка на доверчивых людях.

Например, у аэропортов и вокзалов водители нередко предлагают поездки без включенного счетчика, называя фиксированную цену. На деле она может оказаться в два или даже три раза выше стандартной. Еще один вариант — намеренно удлиненный маршрут, из-за которого стоимость поездки заметно возрастает.

Не менее известна схема с «чайными церемониями». Туристу могут предложить бесплатную дегустацию, которая выглядит как дружелюбное приглашение.

Однако в конце приносят счет за «элитные сорта» или «особые наборы», и сумма оказывается весьма внушительной. На популярных улицах можно встретить и «гидов», обещающих интересные экскурсии по привлекательной цене. В реальности это либо поверхностные прогулки с навязанными магазинами, либо вовсе нелегальные экскурсоводы без лицензии.

Отдельная категория — цифровые уловки. В туристических районах иногда размещают поддельные QR-коды: после сканирования человек попадает на фальшивый сайт или переводит деньги злоумышленнику.

Важно, что большинство таких ситуаций не связано с прямым давлением. Это скорее тонкие социальные ловушки, рассчитанные на спешку, доверчивость и незнание местных особенностей.

