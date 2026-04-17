Все ради безопасности: в России могут ограничить использование пауэрбанков в самолетах

Полеты в России станут еще безопаснее. Росавиация призвала Минтранс ограничить использование пауэрбанков на борту. Это связано с недавними случаями возгораний подобных устройств. Иногда они даже взрываются, что серьезно угрожает жизни всех пассажиров.

При этом, о полном запрете провоза речи не идет. Как будет работать новая мера, — разбирался корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Зарядить телефон, наушники или игровую приставку на борту самолета с помощью пауэрбанка, — возможно, вскоре пассажирам придется об этом забыть. Запрет на использование устройств в самолете обсуждается в Минтрансе и в Росавиации. Повод — очередной инцидент на рейсе Екатеринбург — Стамбул.

Обгоревший, оплавившийся кусок железа в руках стюардессы — это все, что осталось от пауэрбанка и телефона, который стоял на зарядке. 20 минут после взлета, борт только набрал высоту, устройства лежали на соседнем свободном кресле. Владелец пытался отсоединить телефон, но обжег палец. На помощь пришли бортпроводники. За время пожара пауэрбанк успел прожечь обивку сидения и ремень. И таких ситуаций все больше. Осень прошлого года — рейс из Ханчжоу в Сеул. Горит сумка в багажном отсеке. Внутри пауэрбанк.

Только за 2025 год число таких происшествий выросло на треть. В некоторых странах уже отреагировали. Полный запрет с конца апреля вводят в Японии. За нарушение: огромный штраф — миллион иен, это больше шести тысяч долларов. В Корее на бортах пяти авиакомпаний ограничения действую с конца января. В Австралии два крупнейших авиаперевозчика ввели запрет в декабре. И пассажиры не против.

— Безусловно, это хорошая идея. Когда речь идет о безопасности, лучше проявить излишнюю осмотрительность.

— Я всегда с волнением думаю о пауэрбанках на борту, так что эта мера кажется мне и более безопасной, и вполне разумной.

Наши российские авиакомпании сейчас должны следовать правилам Международной ассоциации воздушного транспорта, которые с 1 января изменили порядок использования зарядных устройств на борту. И одно из нововведений — пауэрбанк не должен использоваться при рулении, взлете или посадке, не должен находиться в ручной клади. Чаще возгорание происходит именно в рюкзаке или в сумке.

«Он взорвался у него в портфеле, началось сильное задымление в самолете. И начали гореть вещи, куртки, ручная кладь», — рассказала пострадавшая Радмила.

Так случилось на рейсе у Радмилы. Зарядное устройство загорелось у соседа, начался пожар, с пламенем, в итоге, справились, в очередной раз обошлось. Оказаться один на один с огнем в закрытом пространстве на высоте десяти тысяч метров то еще испытание.

«На борту возгорание — это один из самых сложных случаев. В процессе горения пауэрбанка он может, в зависимости от его мощности, выделять очень большое тепло и это потенциально может прожечь обшивку самолета и вплоть до разгерметизации», — объяснил авиаэксперт Андрей Патраков.

По словам экспертов, возможные запреты на использование пауэрбанков на борту у нас в стране — лишь продолжение общемировых тенденций. Павел ведет свой блог о технике, часто бывает в странах Азии, и, по его словам, там такие явления практически повсеместны, особенно для старых пауэрбанков. В Китае, например, без 3C-сертификата — нового стандарта безопасности — устройство пронести на борт не дадут.

«Аккумулятор просто изымается и утилизируется при вас — не важно, пользуетесь вы, будете пользоваться, не будете пользоваться. В январе прилетел, у меня изъяли, в коробке», — уточнил техноблогер Павел Трухачев.

У нас же пока проносить можно. Некоторые авиакомпании уже следуют рекомендациям Росавиации об ограничении использования, но строго запрета нет. Да и как одновременно уследить за минимум сотней пассажиров на борту. Тут уже только самоконтроль. И оценка рисков.

«По мнению специалистов, использование пауэрбанка, любого, должно продолжаться максимум два года. И дело здесь не в химической реакции, которая продолжается внутри и может продолжаться дальше, дело в повреждениях, которые этот предмет получает в процессе. У этого, например нет нижней крышки, много царапин и видно, что он вздулся», — сказал корреспондент.

И все же, вероятно, нужен один понятный стандарт сертификации пауэрбанков, который возможно вскоре появится и дополнит все ограничения их использования. Все это определенно сделает полеты еще безопаснее.

