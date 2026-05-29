Решетников раскрыл последствия ограничения на ввоз овощей из Армении

Решетников: ограничения на ввоз армянских овощей не повлияют на российский рынок

Отечественный рынок не пострадает из-за временного запрета ввоза в Россию овощей из Армении. Об этом в беседе с обозревателем «Известий» Виктором Синеоком заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.

«По нашим рынкам, конечно, влияние не будет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Решетников уточнил, что на инфляцию решение о временном ограничении продажи продуктов из Армении тоже никак не скажется.

«Мы не заметим статистически этих всех цифр, потому что все-таки это нишевые достаточно товары и основной объем мы всегда удовлетворяем за счет собственного производства», — пояснил министр экономики.

Еще Решетников добавил, что кроме Армении у России достаточно других поставщиков этих овощей.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о том, как отреагировали власти Армении на временный запрет импорта в Россию некоторых овощей, включая помидоры и огурцы, из республики

