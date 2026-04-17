«ДНК-тест разрушил мой брак за 48 часов, теперь мои дети со мной не разговаривают»

Дарья Орлова

Инициатива провести экспертизу исходила от того, кто пострадал от ее последствий.

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen; 5-tv.ru

Мirrоr: тест ДНК лишил мужчину семьи и детей за 48 часов

Мужчина разрушил свой многолетний брак и лишился расположения детей после того, как настоял на проведении теста на отцовство для среднего сына. Об этом рассказало издание Mirror.

Герой истории — 37-летний британец. Он прожил в браке 12 лет, а затем заподозрил супругу в измене из-за отсутствия внешнего сходства со вторым ребенком.

Несмотря на то, что генетическая экспертиза подтвердила его биологическое отцовство, данный поступок стал финальной точкой в отношениях. Мужчина признался, что его всегда преследовало гнетущее чувство из-за внешности среднего сына.

«Я решил, что хочу пройти тест на отцовство, чтобы успокоиться. Моя жена очень расстроилась, когда я упомянул об этом, потому что неверность для нее — это повод для разрыва, но я видел в этом еще больше причин для проведения проверки», — рассказал он.

Когда результаты подтвердили родство, супруга не испытала облегчения, а заявила о намерении подать на развод, будучи глубоко оскорбленной тотальным недоверием.

Ситуация осложнилась тем, что из-за подозрений отца пострадал и сам ребенок. Женщина подчеркнула, что никогда не простит мужу того, через что прошел их сын, который начал задаваться вопросом, почему отец его ненавидит.

В ходе тяжелого разговора выяснилось, что мужчина ранее изменял своим партнершам в двух прошлых отношениях, что, по мнению его жены, и стало причиной его патологической подозрительности.

Пользователи сети не выразили сочувствия герою истории, отметив, что причиной развода стал не сам тест, а его отвратительное отношение к близким и отсутствие веры в порядочность матери своих детей.

Новолуние в Овне 17 апреля 2026: кому из знаков зодиака стоит быть осторо...

Последние новости

0:00
Отец и дочь пострадали в результате атаки ВСУ на Горловку
23:41
«Образец для новых поколений»: умер актер и кинорежиссер Вячеслав Никифоров
23:23
Расстрел в лифте: в Петербурге удалось пролить свет на преступление 1990-х годов
23:10
Прощай, тепло: в Москве ожидается резкое похолодание
22:56
Бизнес в Эстонии оказался под угрозой: кризис ударил по крупным проектам
22:22
Пятеро детей едва не задохнулись из-за сценического дыма на концерте в Москве

Сейчас читают

Минутный тест: врач раскрыл быстрый способ самопроверки на артрит
Лишний вес до 30 лет повышает вероятность преждевременной смерти
Закрыть ипотеку за сутки: законно ли собирать деньги у подписчиков в соцсети
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Новолуние в Овне 17 апреля 2026: гороскоп для знаков зодиака
Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео