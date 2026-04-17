«Не пятая точка, а две тряпки»: Настя Ивлеева раскритиковала свою фигуру

Блогер призналась в том, что перестала ухаживать за собой.

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева пожаловалась на состояние своей фигуры. Она назвала собственные ягодицы «выжатыми тряпками» и «мешочками для сдачи». Недовольством Ивлеева поделилась с подписчиками в Telegram-канале.

«Я хочу поделиться своей болью. <…> Я увидела свою пятую точку. Это просто мешочки с мелочью. Это тряпочные мешочки, в которые накидали маленьких камушков с берега и везут их в качестве сувенира. Это ветошь, две выжатые тряпки. <…> Это не похоже на классные ягодицы, которыми можно гордиться летом», — говорится в откровенном посте.

По словам 35-летней звезды, отсутствие регулярных физических нагрузок крайне негативно сказалось на ее внешнем виде. Она уточнила, что еще недавно была полностью довольна телом и активно работала над рельефом.

Блогер призналась подписчикам, что в 2024 году она находилась в прекрасной физической форме и выглядела как «конфетка». Однако со временем ее запал угас, интерес к спортивным занятиям пропал, и она перестала уделять время тренировкам в зале.

Ивлеева попросила совета у подписчиков о том, как вернуть красивую фигуру. Блогер призналась, что ей лень следить за собой, однако вернуть тонус телу ей хочется.

Сейчас Настя Ивлеева живет в Подмосковье — в загородном доме в поселке Старый Свет (Истринский район) вместе с мамой и мужем Филиппом Бегаком.

Она ведет тихую жизнь, снимает реалити-шоу «Чегеря» о фермерстве и публикует семейный контент.

Новолуние в Овне 17 апреля 2026: кому из знаков зодиака стоит быть осторо...

Отец и дочь пострадали в результате атаки ВСУ на Горловку
23:41
«Образец для новых поколений»: умер актер и кинорежиссер Вячеслав Никифоров
23:23
Расстрел в лифте: в Петербурге удалось пролить свет на преступление 1990-х годов
23:10
Прощай, тепло: в Москве ожидается резкое похолодание
22:56
Бизнес в Эстонии оказался под угрозой: кризис ударил по крупным проектам
22:22
Пятеро детей едва не задохнулись из-за сценического дыма на концерте в Москве

Минутный тест: врач раскрыл быстрый способ самопроверки на артрит
Лишний вес до 30 лет повышает вероятность преждевременной смерти
Закрыть ипотеку за сутки: законно ли собирать деньги у подписчиков в соцсети
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Новолуние в Овне 17 апреля 2026: гороскоп для знаков зодиака
Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео