«Я ответил»: Песков не видит смысла продолжать обсуждение видеообращения Бони

Песков отказался продолжать обсуждение видеообращения Бони

В Кремле не видят необходимости продолжать обсуждение видеообращения телеведущей и блогера Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, ранее он ответил на вопросы журналистов по этой теме и не считает нужным возвращаться к дальнейшим комментариям.

«Вчера мне был задан вопрос на этот счет [по теме видеообращения], я ответил на него и не думаю, что есть смысл как-то дальше дискутировать», — сказал официальный представитель Кремля.

Накануне Песков подтверждал, что с обращением Бони ознакомились. Он отмечал, что в ролике поднимаются резонансные темы, однако по ним ведется работа, в которую вовлечено большое число специалистов, и эти вопросы не остаются без внимания.

Также Песков обращал внимание, что видео получило значительный отклик в сети и привлекло широкую аудиторию.

Как писал 5-tv.ru, после этого Виктория Боня поблагодарила представителей Кремля за реакцию. Она заявила, что признательна за внимание к ее обращению и отметила, что затронутые ею вопросы находятся в работе. Кроме того, блогер выразила благодарность президенту России.

