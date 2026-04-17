«Я ответил»: Песков не видит смысла продолжать обсуждение видеообращения Бони

Мария Гоманюк
Пресс-секретарь главы государства высказался ранее по этой теме.

В Кремле не видят необходимости продолжать обсуждение видеообращения телеведущей и блогера Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, ранее он ответил на вопросы журналистов по этой теме и не считает нужным возвращаться к дальнейшим комментариям.

«Вчера мне был задан вопрос на этот счет [по теме видеообращения], я ответил на него и не думаю, что есть смысл как-то дальше дискутировать», — сказал официальный представитель Кремля.

Накануне Песков подтверждал, что с обращением Бони ознакомились. Он отмечал, что в ролике поднимаются резонансные темы, однако по ним ведется работа, в которую вовлечено большое число специалистов, и эти вопросы не остаются без внимания.

Также Песков обращал внимание, что видео получило значительный отклик в сети и привлекло широкую аудиторию.

Как писал 5-tv.ru, после этого Виктория Боня поблагодарила представителей Кремля за реакцию. Она заявила, что признательна за внимание к ее обращению и отметила, что затронутые ею вопросы находятся в работе. Кроме того, блогер выразила благодарность президенту России.

Новолуние в Овне 17 апреля 2026: кому из знаков зодиака стоит быть осторо...

Последние новости

0:00
Отец и дочь пострадали в результате атаки ВСУ на Горловку
23:41
«Образец для новых поколений»: умер актер и кинорежиссер Вячеслав Никифоров
23:23
Расстрел в лифте: в Петербурге удалось пролить свет на преступление 1990-х годов
23:10
Прощай, тепло: в Москве ожидается резкое похолодание
22:56
Бизнес в Эстонии оказался под угрозой: кризис ударил по крупным проектам
22:22
Пятеро детей едва не задохнулись из-за сценического дыма на концерте в Москве

Сейчас читают

Минутный тест: врач раскрыл быстрый способ самопроверки на артрит
Лишний вес до 30 лет повышает вероятность преждевременной смерти
Закрыть ипотеку за сутки: законно ли собирать деньги у подписчиков в соцсети
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Новолуние в Овне 17 апреля 2026: гороскоп для знаков зодиака
Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео