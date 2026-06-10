Первые признаки принимают за стресс: как понять, что наступила перименопауза

Некоторые женщины сталкиваются с симптомами уже после 35 лет.
Фото: 5-tv.ru
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The Guardian: первые признаки перименопаузы у женщин часто списывают на стресс
Многие женщины ожидают, что менопауза начнется после прекращения месячных. Однако гормональные изменения стартуют гораздо раньше. Этот период называется перименопаузой и может продолжаться несколько лет.
Именно в это время появляются первые симптомы, которые нередко списывают на усталость, возраст, проблемы со сном или стресс. Об этом сообщило The Guardian.
Что такое перименопауза
Перименопауза — это переходный период перед менопаузой, когда яичники постепенно начинают вырабатывать меньше эстрогена.
По данным специалистов, в среднем этот период начинается около 47 лет. Чаще всего он приходится на возраст от 40 до 50 лет, хотя некоторые женщины сталкиваются с первыми признаками уже после 35 лет.
Менопауза официально диагностируется после 12 месяцев без менструации. Все изменения, происходящие до этого момента, относятся к перименопаузе.
Месячные становятся непредсказуемыми
Один из самых ранних признаков — изменение менструального цикла. Месячные могут приходить раньше или позже обычного, становиться более обильными или, наоборот, скудными.
Иногда цикл сокращается до 21–24 дней, а в других случаях менструации пропадают на несколько месяцев.
Внезапно становится жарко
Приливы считаются одним из самых известных симптомов перименопаузы. Особенно часто они возникают ночью.
Женщина может внезапно почувствовать жар в области лица, шеи и груди. Нередко это сопровождается покраснением кожи, учащенным сердцебиением и потливостью.
Нарушается сон
Даже женщины, которые раньше никогда не жаловались на бессонницу, могут столкнуться с проблемами сна.
Некоторые просыпаются несколько раз за ночь без видимой причины. Другие жалуются на ранние пробуждения или ощущение усталости даже после полноценного отдыха.
Специалисты связывают это с гормональными колебаниями и ночными приливами.
Настроение становится нестабильным
Во время перименопаузы могут появляться раздражительность, тревожность и резкие перепады настроения.
Иногда женщины отмечают повышенную чувствительность, плаксивость или снижение стрессоустойчивости.
Такие изменения связаны не только с эмоциональными переживаниями, но и с влиянием гормонов на работу мозга.
Появляются проблемы с памятью
Многие женщины замечают, что стали чаще забывать слова, терять мысль во время разговора или хуже концентрироваться на работе.
Это явление иногда называют «мозговым туманом».
Хотя подобные симптомы могут пугать, в большинстве случаев они связаны с гормональными изменениями и не являются признаком серьезного заболевания.
Снижается либидо
Изменение уровня половых гормонов может влиять на сексуальное желание. Кроме того, некоторые женщины сталкиваются с сухостью влагалища, что делает интимную близость менее комфортной.
Вес начинает расти
Во время перименопаузы обмен веществ постепенно замедляется.
Из-за этого привычный рацион может приводить к набору веса, особенно в области живота.
При этом специалисты подчеркивают, что дело не только в гормонах. Большую роль играют возрастные изменения мышечной массы и уровня физической активности.
Нужен ли анализ на гормоны
Многие женщины пытаются подтвердить перименопаузу с помощью анализов или домашних тестов.
Однако эксперты предупреждают: уровень эстрогена в этот период постоянно колеблется. Сегодня анализ может показать норму, а через несколько дней — низкие значения. Поэтому после 45 лет диагноз обычно ставят по симптомам, а не по результатам лабораторных исследований.
Специалисты также не рекомендуют ориентироваться на популярные домашние тесты для определения менопаузы, поскольку они не всегда дают достоверную картину.
Когда нужно обратиться к врачу
Если симптомы начинают мешать повседневной жизни, стоит проконсультироваться с гинекологом или эндокринологом.
Специалист поможет исключить другие причины недомогания и при необходимости подберет лечение или рекомендации по образу жизни.
Врачи напоминают: перименопауза — естественный этап жизни, а не болезнь. Однако понимание происходящих изменений помогает легче пережить этот период и сохранить качество жизни.
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