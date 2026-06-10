Первые признаки принимают за стресс: как понять, что наступила перименопауза

The Guardian: первые признаки перименопаузы у женщин часто списывают на стресс

Многие женщины ожидают, что менопауза начнется после прекращения месячных. Однако гормональные изменения стартуют гораздо раньше. Этот период называется перименопаузой и может продолжаться несколько лет.

Именно в это время появляются первые симптомы, которые нередко списывают на усталость, возраст, проблемы со сном или стресс. Об этом сообщило The Guardian.

Что такое перименопауза

Перименопауза — это переходный период перед менопаузой, когда яичники постепенно начинают вырабатывать меньше эстрогена.

По данным специалистов, в среднем этот период начинается около 47 лет. Чаще всего он приходится на возраст от 40 до 50 лет, хотя некоторые женщины сталкиваются с первыми признаками уже после 35 лет.

Менопауза официально диагностируется после 12 месяцев без менструации. Все изменения, происходящие до этого момента, относятся к перименопаузе.

Месячные становятся непредсказуемыми

Один из самых ранних признаков — изменение менструального цикла. Месячные могут приходить раньше или позже обычного, становиться более обильными или, наоборот, скудными.

Иногда цикл сокращается до 21–24 дней, а в других случаях менструации пропадают на несколько месяцев.

Внезапно становится жарко

Приливы считаются одним из самых известных симптомов перименопаузы. Особенно часто они возникают ночью.

Женщина может внезапно почувствовать жар в области лица, шеи и груди. Нередко это сопровождается покраснением кожи, учащенным сердцебиением и потливостью.

Нарушается сон

Даже женщины, которые раньше никогда не жаловались на бессонницу, могут столкнуться с проблемами сна.

Некоторые просыпаются несколько раз за ночь без видимой причины. Другие жалуются на ранние пробуждения или ощущение усталости даже после полноценного отдыха.

Специалисты связывают это с гормональными колебаниями и ночными приливами.

Настроение становится нестабильным

Во время перименопаузы могут появляться раздражительность, тревожность и резкие перепады настроения.

Иногда женщины отмечают повышенную чувствительность, плаксивость или снижение стрессоустойчивости.

Такие изменения связаны не только с эмоциональными переживаниями, но и с влиянием гормонов на работу мозга.

Появляются проблемы с памятью

Многие женщины замечают, что стали чаще забывать слова, терять мысль во время разговора или хуже концентрироваться на работе.

Это явление иногда называют «мозговым туманом».

Хотя подобные симптомы могут пугать, в большинстве случаев они связаны с гормональными изменениями и не являются признаком серьезного заболевания.

Снижается либидо

Изменение уровня половых гормонов может влиять на сексуальное желание. Кроме того, некоторые женщины сталкиваются с сухостью влагалища, что делает интимную близость менее комфортной.

Вес начинает расти

Во время перименопаузы обмен веществ постепенно замедляется.

Из-за этого привычный рацион может приводить к набору веса, особенно в области живота.

При этом специалисты подчеркивают, что дело не только в гормонах. Большую роль играют возрастные изменения мышечной массы и уровня физической активности.

Нужен ли анализ на гормоны

Многие женщины пытаются подтвердить перименопаузу с помощью анализов или домашних тестов.

Однако эксперты предупреждают: уровень эстрогена в этот период постоянно колеблется. Сегодня анализ может показать норму, а через несколько дней — низкие значения. Поэтому после 45 лет диагноз обычно ставят по симптомам, а не по результатам лабораторных исследований.

Специалисты также не рекомендуют ориентироваться на популярные домашние тесты для определения менопаузы, поскольку они не всегда дают достоверную картину.

Когда нужно обратиться к врачу

Если симптомы начинают мешать повседневной жизни, стоит проконсультироваться с гинекологом или эндокринологом.

Специалист поможет исключить другие причины недомогания и при необходимости подберет лечение или рекомендации по образу жизни.

Врачи напоминают: перименопауза — естественный этап жизни, а не болезнь. Однако понимание происходящих изменений помогает легче пережить этот период и сохранить качество жизни.

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