Возгорание на двух объектах инфраструктуры произошло во Владимирской области

На объектах инфраструктуры в двух округах Владимирской области после налета украинских беспилотников произошел пожар. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава региона Александр Авдеев.

«В результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах», — написал губернатор.

Авдеев подчеркнул, что жертв и пострадавших нет. На месте происшествия находятся сотрудники Росгвардии и МЧС, которые проводят необходимые мероприятия.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции. Боевики применяют не только летательные аппараты, но и ракеты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытках ВСУ атаковать город при помощи беспилотников. В результате средства противовоздушной обороны на подлете к столице уничтожили восемь дронов. Кроме того, глава Севастополя Михаил Развожаев заявил пожаре после прилета по музею «Оборона Севастополя».

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