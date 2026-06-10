Возгорание на двух объектах инфраструктуры произошло во Владимирской области

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Мурад Устаров
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На месте ЧП работают сотрудники МЧС и Росгвардии.

Атака ВСУ на Владимирскую область сегодня — начался пожар

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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На объектах инфраструктуры в двух округах Владимирской области после налета украинских беспилотников произошел пожар. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава региона Александр Авдеев.

«В результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах», — написал губернатор.

Авдеев подчеркнул, что жертв и пострадавших нет. На месте происшествия находятся сотрудники Росгвардии и МЧС, которые проводят необходимые мероприятия.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции. Боевики применяют не только летательные аппараты, но и ракеты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытках ВСУ атаковать город при помощи беспилотников. В результате средства противовоздушной обороны на подлете к столице уничтожили восемь дронов. Кроме того, глава Севастополя Михаил Развожаев заявил пожаре после прилета по музею «Оборона Севастополя».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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