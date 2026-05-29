Опасный удар? В Генконсульстве России высказались о травме актера Евгения Кулика

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 80 0

Артист неудачно прыгнул в бассейн во Вьетнаме. Его госпитализировали в местную больницу.

Что случилось с актером Евгением Куликом во Вьетнаме

Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Генконсульство России: жизни актера Евгения Кулика ничего не угрожает

Жизни и здоровью российского актера, сценариста и режиссера Евгения Кулика, который получил травму во время отдыха во Вьетнаме, ничего не угрожает. Об этом в беседе с ТАСС сообщили в генеральном консульстве России в Хошимине.

Руководитель учреждения Тимур Садыков заявил, что диппредставительству известно о травме артиста.

До этого стало известно, что актер отдыхал с семьей и друзьями в курортном городе Нячанге. Во время отдыха он неудачно прыгнул в бассейн и получил травму головы, о чем сам рассказал в соцсети.

Как сообщал 5-tv.ru, после удара Кулик обратился в местный госпиталь, в котором ему оказали медицинскую помощь. Врачи наложили артисту швы, а также провели магнитно-резонансную томографию (МРТ).

По словам самого артиста, после удара он на несколько секунд потерял память. Он также рассказал, что ему должны были сделать прививку от столбняка, поскольку рану на голове пришлось зашивать.

Позднее актер уточнил, что серьезных последствий медики не нашли. По его словам, сотрясения мозга у него не выявили, а повреждение врачи оценили, как поверхностную травму.

Пользователи соцсетей отреагировали на сообщение Кулика в комментариях. Одни поддержали артиста и пожелали ему скорейшего восстановления, другие напомнили о необходимости соблюдать осторожность во время купания и прыжков в воду.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.37
0.47 83.69
0.97
Домашний котик или карьерный хищник: астролог раскрыла правду о знаке зод...

Последние новости

17:30
Мурашки от музыки: почему любимая песня заставляет тело дрожать
17:09
Лидеры ЕАЭС призвали Армению провести референдум о вступлении в Евросоюз
17:00
Как сделать лестницу в частном доме безопасной: простые правила проектировки
17:00
День длиннее года: как устроена самая странная жизнь на Венере
16:53
Своевременная помощь: в Госсовете обозначили задачи по поддержке ветеранов СВО
16:48
Армения в ЕАЭС и ИИ-вызовы: что обсуждают на саммите в Астане

Сейчас читают

«Хочу быть в образе»: Дюжев рассказал про проклятие после сериала «Бригада»
«В моем сердце»: Мерзликин назвал детей своей самой большой любовью
Диагностика рака: какие обследования помогают выявить разные виды онкологи
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео