Опухоль вне тела: блогер Ян Топлес объяснил, как ведут себя раковые клетки

Мария Гоманюк

Инфлюенсер поставил эксперимент, в ходе которого наблюдал за их развитием в течение нескольких дней.

Как Ян Топлес вырастил раковые клетки в лаборатории

Блогер Ян Топлес поставил эксперимент по выращиванию раковых клеток

Блогер Ян Топлес (настоящее имя — Ян Лапотков) совместно со студентами Московского государственного университета провел лабораторный эксперимент, в ходе которого вырастил структуру из раковых клеток. Об этом сообщили в пресс-службе инфлюенсера.

Проект стал частью просветительского видео о природе онкологических заболеваний на YouTube-канале.

В рамках опыта специалисты получили клетки и в течение нескольких дней наблюдали за их развитием. В результате они сформировали структуру, напоминающую опухолевую ткань: клетки активно делились, объединялись и закреплялись на поверхности лабораторной емкости.

В ролике Топлес объяснил, что вне организма такие клетки крайне уязвимы. По словам блогера, их можно разрушить даже простыми средствами, например, перекисью водорода, а также воздействием бактерий из окружающей среды при отсутствии стерильных условий.

Эксперимент продемонстрировал, что опасность опухоли напрямую связана с условиями внутри организма, где она получает питание через кровеносную систему. Вне этих условий клетки быстро теряют устойчивость.

Также автор проекта обратил внимание, что онкологические заболевания не являются заразными, и объяснил принципы работы современных методов лечения — иммунотерапии и вакцин, которые направлены на активацию защитных механизмов организма.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Москве рассказали о передовых способах борьбы с онкологией и аллергиями. Специалисты сообщали о развитии новых медицинских технологий в России, в том числе вакцин от рака, которые проходят испытания и показывают хорошую переносимость.

Новолуние в Овне 17 апреля 2026: кому из знаков зодиака стоит быть осторо...

Последние новости

0:00
Отец и дочь пострадали в результате атаки ВСУ на Горловку
23:41
«Образец для новых поколений»: умер актер и кинорежиссер Вячеслав Никифоров
23:23
Расстрел в лифте: в Петербурге удалось пролить свет на преступление 1990-х годов
23:10
Прощай, тепло: в Москве ожидается резкое похолодание
22:56
Бизнес в Эстонии оказался под угрозой: кризис ударил по крупным проектам
22:22
Пятеро детей едва не задохнулись из-за сценического дыма на концерте в Москве

Сейчас читают

Минутный тест: врач раскрыл быстрый способ самопроверки на артрит
Лишний вес до 30 лет повышает вероятность преждевременной смерти
Закрыть ипотеку за сутки: законно ли собирать деньги у подписчиков в соцсети
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Новолуние в Овне 17 апреля 2026: гороскоп для знаков зодиака
Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео