Опухоль вне тела: блогер Ян Топлес объяснил, как ведут себя раковые клетки

Блогер Ян Топлес поставил эксперимент по выращиванию раковых клеток

Блогер Ян Топлес (настоящее имя — Ян Лапотков) совместно со студентами Московского государственного университета провел лабораторный эксперимент, в ходе которого вырастил структуру из раковых клеток. Об этом сообщили в пресс-службе инфлюенсера.

Проект стал частью просветительского видео о природе онкологических заболеваний на YouTube-канале.

В рамках опыта специалисты получили клетки и в течение нескольких дней наблюдали за их развитием. В результате они сформировали структуру, напоминающую опухолевую ткань: клетки активно делились, объединялись и закреплялись на поверхности лабораторной емкости.

В ролике Топлес объяснил, что вне организма такие клетки крайне уязвимы. По словам блогера, их можно разрушить даже простыми средствами, например, перекисью водорода, а также воздействием бактерий из окружающей среды при отсутствии стерильных условий.

Эксперимент продемонстрировал, что опасность опухоли напрямую связана с условиями внутри организма, где она получает питание через кровеносную систему. Вне этих условий клетки быстро теряют устойчивость.

Также автор проекта обратил внимание, что онкологические заболевания не являются заразными, и объяснил принципы работы современных методов лечения — иммунотерапии и вакцин, которые направлены на активацию защитных механизмов организма.

