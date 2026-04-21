Стараются больше всех: почему именно Пакистан так заинтересован в переговорах США и Ирана

В Исламской Республике своего участия в переговорах с США так и не подтвердили. Тегеран отказывается от диалога с Вашингтоном, пока тот не разблокирует Ормузский пролив. Хотя западные медиа пишут, что Иран все же отправит свою делегацию в Исламабад. Туда вскоре прибудут американские представители. А пока в пакистанской столице заканчивают последние приготовления к потенциальной встрече — переговоры намечены на завтра. Корреспондент «Известий» Александр Тузиков продолжит.

Он надраен до блеска и пуст. Отель в Исламабаде, от гостей которого зависит благополучие мирового энергосектора, готов их принять. Но они не спешат. По данным портала Axios, иранцы до последнего не соглашались на переговоры с американцами, Корпус стражей исламской революции требовал сначала снять блокаду Ормузского пролива. Но верховный лидер аятолла Моджтаба Хаменеи, как утверждают, восстанавливающийся после тяжелого ранения, якобы уговорил КСИР.

Тот же портал Axios сообщает о быстрых изменениях и с другой стороны стола переговоров. Вице-президент Вэнс, который еще накануне по прямому указанию Трампа в Исламабад совсем не собирался, теперь, оказывается, летит.

Видимо, постаралась тройка посредников: Египет, Турция и — главный — Пакистан. Страна больше других в Азии пострадала от глобального сбоя в поставках энергоносителей. Об этом эксклюзивно для «Известий» наш корреспондент в Пакистане Дауран Балох.

«Пакистан столкнулся с тяжелым энергетическим кризисом из-за войны в Персидском заливе. Общая мощность электростанций страны — 45 гигаватт. Но сейчас производство электроэнергии в два раза меньше. Дефицит энергии — примерно восемь гигаватт. Все города и поселки страдают от веерных отключений электричества по несколько часов в сутки», — говорит журналист Дауран Балох.

Ситуация серьезная. Она затронула даже элиту Пакистана. Остро газа для бытовых потребителей.

«Сейчас совсем нет бизнеса. Из-за комендантского часа рабочее время и так сильно сокращено, а тут еще и электричество отключают на три-четыре часа. Если они экономят энергию из-за локдауна, то почему людям нет никакого облегчения? Мы ни в одной стране мира не слышали о таком комендантском часе!» — возмущается предприниматель, житель города Кветта Хаир Мухаммад.

«Ситуация с электричеством просто ужас. Но за свет берут полную цену. С прошлого месяца закрыты школы, в офисах ввели удаленную работу!» — добавляет предприниматель, житель города Кветта Эйяз Ахмед.

На фоне энергокризиса столица Пакистана вновь переведена на военное положение. Подчеркнуто воинственна и риторика участников диалога. Спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф заранее дает понять Трампу: второй раунд может закончиться, как и первый — ничем.

«Трамп, вводя блокаду и нарушая режим прекращения огня, пытается превратить этот стол переговоров в его воображении в стол капитуляции или оправдать возобновление разжигания войны», — заявил парламентарий в соцсети.

В последние две недели Иран готовился раскрыть новые карты на поле боя, заявил в микроблоге иранский парламентарий. В доказательство Тегеран публикует очередные кадры с подземными хранилищами, заполненными пусковыми установками и боеприпасами, которые успели произвести за время паузы в боевых действиях.

Но США тоже утверждают, что использовали мирную паузу для подготовки к новому этапу войны. По словам Трампа, военные готовы к новым, ранее невиданным ударам по Ирану.

«Начнет взрываться множество бомб», — предупредил хозяин Белого дома.

Все это говорится за несколько часов до окончания хрупкого перемирия, которое, утверждают стороны, каждая из них нарушила много раз.

По информации CNN, второй раунд переговоров состоится в среду 22 апреля, ради этого, сообщают американские источники, Трамп даже продлил перемирие. Вашингтону очень нужен успех — сделка с Ираном. Но в Пакистане нарастает пессимизм: как сообщает «Известиям» корреспондент в Кветте, пакистанское посредничество может постичь та же судьба, что и оманское, сорванное атакой 28 февраля.

