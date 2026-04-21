Собянин: школа будущего появится в Мещанском районе Москвы

|
Екатерина Чумоватова

В здание организуют широкие пространства для учебы и отдыха.

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Одна из главных цель правительства Москвы — улучшение и создание современной образовательной среды в школах. Для реализации этой задачи была создана программа «Моя школа». В ходе ее разработки стало понятно, что не все здания школ подходят к модернизации. Было принято решение на их месте строить новые школы. О том, как ведется эта работа, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Одна из школ будущего появится в Мещанском районе на Большой Переяславской улице. Для нового здания была согласована архитектурная концепция.

«Перед архитектурным бюро стояла непростая задача: новая школа должна соответствовать лучшим образовательным стандартам, быть современной, комфортной для детей и педагогов, но при этом хорошо вписываться в историческую застройку. В результате получился интересный проект, воплощающий концепцию «города в миниатюре», — сообщил Сергей Собянин.

Новое пятиэтажное здание площадью около 20 тысяч квадратных метров будет вмещать 1,1 тысячи учеников. На первом этаже школы будущего разместят просторные общественные пространства, медиатеки и трансформируемые спортивные залы. На втором и третьем этаже построят классы для начальной школы, обеденные залы и еще один спортивный зал. Также на третьем этаже можно будет выйти на небольшой внутренний двор-террасу, расположенном на кровле здания. На четвертом и пятом этажах расположат учебные классы для средней и старшей школы.

Пространство вокруг школы станет логичным дополнением здания. Для уюта во дворе школы высадят много деревьев, кустарников и других растений. Появится амфитеатр для различных выступлений и праздников, спортивные площадки и зоны отдыха. Перед главным входом создадут просторную площадь для проведения торжественных линеек. Для удобства родителей организуют «быстрые стоянки», где можно будет высаживать детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге откроют 30 новых школ и 26 детских садов. Новые школы строятся по городскому стандарту, совмещающий современные объекты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
74.59
-0.65 87.77
-0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:25
Переговоры США и Ирана в Исламабаде под вопросом: Вэнс ждет команды Трампа
3:06
Путин присвоил звание «Мать-героиня» пяти россиянкам
2:47
«Я был, есть и буду»: Киркоров о своем месте в шоу-бизнесе
2:29
Пакистан столкнулся с тяжелым энергокризисом из-за войны в Персидском заливе
2:10
Группу накрыла непогода на спуске Бурятии: альпинисты погибли от переохлаждения
1:51
Вы делаете это неправильно? Почему лекарства от давления могут не помогать

Сейчас читают

Называют «дядя Коля»: Расторгуев рассказал о молодых поклонниках «Любэ»
Кровоточат и слабеют: привычки, которые незаметно разрушают десны
Скрытая угроза: медик раскрыла коварные симптомы инсульта
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео