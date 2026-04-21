Собянин: школа будущего появится в Мещанском районе Москвы

Одна из главных цель правительства Москвы — улучшение и создание современной образовательной среды в школах. Для реализации этой задачи была создана программа «Моя школа». В ходе ее разработки стало понятно, что не все здания школ подходят к модернизации. Было принято решение на их месте строить новые школы. О том, как ведется эта работа, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Одна из школ будущего появится в Мещанском районе на Большой Переяславской улице. Для нового здания была согласована архитектурная концепция.

«Перед архитектурным бюро стояла непростая задача: новая школа должна соответствовать лучшим образовательным стандартам, быть современной, комфортной для детей и педагогов, но при этом хорошо вписываться в историческую застройку. В результате получился интересный проект, воплощающий концепцию «города в миниатюре», — сообщил Сергей Собянин.

Новое пятиэтажное здание площадью около 20 тысяч квадратных метров будет вмещать 1,1 тысячи учеников. На первом этаже школы будущего разместят просторные общественные пространства, медиатеки и трансформируемые спортивные залы. На втором и третьем этаже построят классы для начальной школы, обеденные залы и еще один спортивный зал. Также на третьем этаже можно будет выйти на небольшой внутренний двор-террасу, расположенном на кровле здания. На четвертом и пятом этажах расположат учебные классы для средней и старшей школы.

Пространство вокруг школы станет логичным дополнением здания. Для уюта во дворе школы высадят много деревьев, кустарников и других растений. Появится амфитеатр для различных выступлений и праздников, спортивные площадки и зоны отдыха. Перед главным входом создадут просторную площадь для проведения торжественных линеек. Для удобства родителей организуют «быстрые стоянки», где можно будет высаживать детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.