Группа «Любэ» представит новую песню ко Дню Победы

Группа «Любэ» готовит премьеру новой композиции, приуроченной ко Дню Победы. Релиз запланирован на первые числа мая. Про нее в беседе с 5-tv.ru рассказал народный артист России, лидер группы Николай Расторгуев во время записи самой композиции.

Идея песни связана с приближением памятной даты. По его словам, группа давно не выпускала новых работ, особенно посвященных Победе, поэтому было принято решение записать композицию именно к 9 Мая.

«Грядет 9 Мая. И мы решили к 9 Мая сделать песню. У нас давно ничего не было. Вот мы не выпускали. И тем более к этой дате. У нас есть песни на эту тематику, но вот появилась еще одна новая песня. И ее премьера состоится буквально в первых числах мая», — рассказал артист.

Основной смысл трека связан с сохранением исторической памяти. Расторгуев пояснил, что речь идет о поколениях, прошедших Великую Отечественную войну: об отцах, дедах и прадедах, которые пожертвовали жизнью и молодостью ради будущего страны. Он подчеркнул, что именно память об их подвиге является главным посылом подобных песен.

«Основной посыл (песни. — Прим. ред.) — это наша память. Потом, если песня посвящена Великой Отечественной войне, то, конечно же, основной посыл — это память о наших отцах, дедах, прадедах, которые положили жизнь, свою молодость, и были на той великой войне, которые принесли нам все, чем мы сейчас пользуемся. То есть они все воевали, спасали нашу Родину, воевали за Родину. Это самый главный посыл всех песен о войне, которые у нас есть», — отметил Расторгуев.

Музыкант также пояснил, что композиция затрагивает не только события прошлого, но и современность. По его словам, песня обращена к семьям, которые ждут возвращения близких, участвующих в боевых действиях в данный момент. При этом он уточнил, что в тексте нет прямой привязки к конкретным событиям — это обобщенное послание поддержки, ожидания и пожелания скорого возвращения.

«Невероятное количество семей ждут своих близких, которые участвуют в СВО, конечно же, это тоже для них эта песня. Здесь нет какой-то непосредственной связи с какими-то конкретными военными событиями. Это просто песня о том, что мы вас ждем, желаем вам здоровья, возвращайтесь скорее», — подчеркнул солист «Любэ».

