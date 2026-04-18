Опубликовано видео задержания стрелявшего в полицейских в Оренбуржье мужчины

Злоумышленник не раскаялся в содеянном.
Стрелявший в полицейских в поселке Аккермановка мужчина рассказал, почему он открыл огонь по правоохранителям. Кадры допроса злоумышленника в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники полиции задержали мужчину в районе села Белошапка. Там он скрылся после того, как убил старшего лейтенанта Никиту Гнусина и ранил троих его сослуживцев. Преступника разыскивали больше суток.
«Потому что домой ворвались», — так задержанный ответил на вопрос, почему он открыл огонь по правоохранителям.
Также мужчина рассказал, откуда у него взялось оружие. По его словам, он купил пневматическую винтовку в магазине, а затем переделал ее в боевую.
Трагедия произошла в поселке Аккермановка вечером 16 апреля. Полицейские пытались задержать мужчину, подозреваемого в особо тяжком преступлении, но он открыл огонь. В результате началась перестрелка.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что личность подозреваемого уже установлена. Им оказался 50-летний Сергей Басалаев. Он находился в федеральном розыске.
