Напавшего на полицейских в Оренбуржье мужчину заключили под стражу

Дарья Бруданова Журналист

Его обвиняют, в том числе в убийстве.

Мужчину, который в Оренбургской области стрелял в полицейских, арестовали. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении рядового Сергея Бесалаева», — сказано в публикации.

Мужчину обвиняют в самовольном оставлении части в период мобилизации, а также в посягательстве на жизнь сотрудников полиции и убийстве. Его задержали в районе села Белошапка, где он до этого бросил свою машину. В рамках розыска Бесалаева был объявлен план «Перехват». В задержании приняли участие омоновцы из «Кобры».

Вечером 16 апреля четверо полицейских прибыли в поселок Аккермановка. Они пытались задержать подозреваемого в особо тяжком преступлении, который находился в федеральном розыске. Подозреваемый открыл огонь. Началась перестрелка. В результате один сотрудник погиб, трое получили ранения. После этого подозреваемый скрылся с места.

Ранее 5-tv.ru писал, что раненный в Оренбуржье полицейский погиб в свой день рождения. Старшему лейтенанту Никите Гнусину было 28 лет. У него остался маленький сын.

