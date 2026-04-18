«Вы мне позвоните»: Светлана Немоляева вывела мошенников из себя

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 130 0

Неизвестные позвонили актрисе и представились сотрудниками команды мэра Москвы. Однако у нее был на это свой ответ.

Как Светлана Немоляева распознала телефонных мошенников

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Звезда «Служебного романа» Светлана Немоляева вывела мошенников из себя

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева едва не стала жертвой телефонных мошенников, однако сумела вовремя распознать обман и сорвать их план. Об этом она рассказала в беседе с информагентством ТАСС.

По словам актрисы, неизвестные позвонили ей и представились сотрудниками команды мэра Москвы Сергея Собянина. Они сообщили о якобы подготовленном подарке для нее ко Дню Победы. Под этим предлогом аферисты попытались получить данные банковской карты артистки.

Подозрения возникли в тот момент, когда собеседники попросили назвать три цифры с обратной стороны карты. Немоляева поняла, что разговаривает с мошенниками, и решила не просто завершить разговор, а намеренно запутать их.

Актриса начала вводить звонивших в заблуждение, заявив, что на ее карте якобы отсутствуют какие-либо цифры. Когда на другом конце собеседница стала раздражаться и говорить о возможных проблемах на работе, Немоляева с иронией дала понять, что у нее хорошие отношения с мэром Москвы Сергеем Собяниным и она может помочь с трудоустройством.

«У меня такие чудесные отношения с Сергеем Семеновичем [Собяниным]. Вы мне позвоните, а я его попрошу, чтобы он вас устроил обратно», — пересказала артистка свой ответ.

После этого, по ее словам, звонившая не выдержала и прервала разговор.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, жительница Балаково перевела «Киркорову» почти 100 тысяч рублей. Она стала жертвой аферистов, хотя полагала, что переписывается с народным артистом России Филиппом Киркоровым.

Последние новости

23:24
Тысячи жителей Тель-Авива вышли на антиправительственный митинг
23:05
Дегтярев поздравил сочинскую базу «Юг Спорт» с 20-летием
22:50
«Хочется прикоснуться»: Городничий мечтает сняться в фильме Квентина Тарантино
22:30
В Германии застрелили почти три тысячи кабанов из-за радиоактивного заражения
22:15
Российские врачи провели две операции на сердце вблизи передовой
22:01
Захарова назвала киевский режим «международной террористической ячейкой»

Сейчас читают

От ласт до чайного сервиза: что забывают пассажиры в поездах дальнего следования
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Иммунитет предает: потеря обоняния является ранним признаком болезни Альцгеймера
Радоница 2026: что можно и нельзя делать, как правильно поминать усопших и молиться

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео