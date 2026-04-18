«Вы мне позвоните»: Светлана Немоляева вывела мошенников из себя

Звезда «Служебного романа» Светлана Немоляева вывела мошенников из себя

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева едва не стала жертвой телефонных мошенников, однако сумела вовремя распознать обман и сорвать их план. Об этом она рассказала в беседе с информагентством ТАСС.

По словам актрисы, неизвестные позвонили ей и представились сотрудниками команды мэра Москвы Сергея Собянина. Они сообщили о якобы подготовленном подарке для нее ко Дню Победы. Под этим предлогом аферисты попытались получить данные банковской карты артистки.

Подозрения возникли в тот момент, когда собеседники попросили назвать три цифры с обратной стороны карты. Немоляева поняла, что разговаривает с мошенниками, и решила не просто завершить разговор, а намеренно запутать их.

Актриса начала вводить звонивших в заблуждение, заявив, что на ее карте якобы отсутствуют какие-либо цифры. Когда на другом конце собеседница стала раздражаться и говорить о возможных проблемах на работе, Немоляева с иронией дала понять, что у нее хорошие отношения с мэром Москвы Сергеем Собяниным и она может помочь с трудоустройством.

«У меня такие чудесные отношения с Сергеем Семеновичем [Собяниным]. Вы мне позвоните, а я его попрошу, чтобы он вас устроил обратно», — пересказала артистка свой ответ.

После этого, по ее словам, звонившая не выдержала и прервала разговор.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.