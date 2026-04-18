«Отек — нормально»: хирург о том, как правильно оценить пластическую операцию

|
Дарья Бруданова
В этом вопросе самое главное — не торопиться с выводами.

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Хирург Ашуралиев: оценивать пластику нужно тогда, когда ткани восстановились

Повторные пластические операции практически всегда сложнее делать, чем первичные. Об этом 5-tv.ru рассказал хирург Играм Ашуралиев.

По словам эксперта, чаще всего повторные пластические операции связаны не с ошибкой врача, а с завышенными ожиданиями пациентов. Ашуралиев пояснил: многие начинают оценивать результат хирургического вмешательства раньше времени. Иногда это может закончиться печально.

«Отек — не результат операции, а один из этапов восстановления», — отметил специалист.

Как добавил Играм Ашуралиев, блефаропластику можно оценить лишь через месяц, маммопластику и липомоделирование — два-три месяца, а абдоминопластику — только через полгода.

При этом стоит помнить, что повторная пластическая операция — всегда сложно. В первую очередь это связано с тем, что хирург работает уже с измененной анатомией, рубцами, с особенностями кровоснабжения тканей. Поэтому не надо рассчитывать на мгновенный положительный эффект.

«Оценивать результат пластики корректно тогда, когда ткани полностью восстановились», — сказал врач.

По мнению Играма Ашуралиева, сложнее всего работать после нескольких вмешательств в области груди, а также после агрессивной блефаропластики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:24
Тысячи жителей Тель-Авива вышли на антиправительственный митинг
23:05
Дегтярев поздравил сочинскую базу «Юг Спорт» с 20-летием
22:50
«Хочется прикоснуться»: Городничий мечтает сняться в фильме Квентина Тарантино
22:30
В Германии застрелили почти три тысячи кабанов из-за радиоактивного заражения
22:15
Российские врачи провели две операции на сердце вблизи передовой
22:01
Захарова назвала киевский режим «международной террористической ячейкой»

Сейчас читают

От ласт до чайного сервиза: что забывают пассажиры в поездах дальнего следования
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Иммунитет предает: потеря обоняния является ранним признаком болезни Альцгеймера
Радоница 2026: что можно и нельзя делать, как правильно поминать усопших и молиться

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео