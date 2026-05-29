Россия вошла в топ-5 стран с самыми красивыми женщинами

Россия заняла четвертое место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами. Соответствующие данные опубликовали на сайте World Population Review.

Список составили на основе нескольких рейтингов, которые выходили в 2025 году. В них учитывали разные показатели: победы представительниц стран на международных конкурсах красоты, частота появления выходцев из разных государств среди знаменитостей, а также экспертные оценки.

Отдельно при составлении рейтинга учитывали голоса пользователей форума Reddit. В итоге победителем рейтинга стала Колумбия. В первую пятерку также вошли Польша, Греция, Россия и Чехия.

В нижней части списка оказались Венесуэла, Албания и Испания. Авторы рейтинга отметили, что итоговые позиции зависят от выбранной методики и источников данных, поэтому такой список нельзя считать объективной оценкой внешности жителей разных стран.

До этого World Population Review также публиковал рейтинг стран по уровню сексуальной раскрепощенности. Первые места в нем заняли Австралия, Бразилия и Греция. В первую десятку также вошли Чили, Новая Зеландия, Германия, Италия, Швейцария, Таиланд и Южная Африка.

