Фото из Лувра раскрыло тайну: Мирослава Карпович станет мамой

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 58 0

Мужем артистки стал бизнесмен Евгений Рагулин, который моложе ее на 11 лет.

Актриса Мирослава Карпович беременна

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Мирослава Карпович станет мамой

Вышедшая недавно замуж актриса Мирослава Карпович снова оказалась в центре событий. Звезда «Папиных дочек» так усердно скрывала своего мужа, что он сам рассекретил еще одну семейную тайну — пара ждет первенца. Об этом сообщает Super.ru.

Супругом артистки оказался бизнесмен, владелец компании «Агломерат-Тюмень» Евгений Рагулин, который моложе своей избранницы на 11 лет. Сейчас он вместе с Мирославой находится во Франции — мужчина опубликовал в соцсети совместную фотографию из Лувра.

Молодожены сделали селфи у зеркала музея, причем на их руках заметны обручальные кольца. Однако все внимание было приковано к актрисе — своей рукой Карпович придерживала уже округлившийся живот.

Ранее актриса опубликовала фотографии с регистрации брака с Евгением. При этом она подчеркнула, что муж никак не связан с творчеством. До этого ей приписывали роман и скорую свадьбу с актером Евгением Банифатовым, но Мирослава опровергла слухи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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