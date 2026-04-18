Лавров заявил, что НАТО находится не в лучшем состоянии

НАТО переживает в данный момент не самые лучшие времена, но Россия предпочитает не вмешиваться в дела альянса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.

«НАТО находится не в лучшем состоянии, мы это, наверное, все можем признать. Мы не вмешиваемся во внутренние дела НАТО <…>, не обезьянничаем», — отметил он.

Глава МИД РФ в ходе речи отметил отсутствие активности российских дипломатов в европейских странах альянса. Послы из России и другие официальные лица, по его словам, не перемещаются по территориям государств, входящих в Североатлантический альянс.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Сергея Лаврова о том, что ключевая цель США в войне с Ираном — контроль над поставками нефти и, в частности, над Ормузским проливом, который является главной нефтяной артерией и критически важным в мировой энергетической системе. Глава МИД РФ также высказался о словах президента США Дональда Трампа про уничтожение цивилизации.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:24
Тысячи жителей Тель-Авива вышли на антиправительственный митинг
23:05
Дегтярев поздравил сочинскую базу «Юг Спорт» с 20-летием
22:50
«Хочется прикоснуться»: Городничий мечтает сняться в фильме Квентина Тарантино
22:30
В Германии застрелили почти три тысячи кабанов из-за радиоактивного заражения
22:15
Российские врачи провели две операции на сердце вблизи передовой
22:01
Захарова назвала киевский режим «международной террористической ячейкой»

Сейчас читают

От ласт до чайного сервиза: что забывают пассажиры в поездах дальнего следования
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Иммунитет предает: потеря обоняния является ранним признаком болезни Альцгеймера
Радоница 2026: что можно и нельзя делать, как правильно поминать усопших и молиться

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео