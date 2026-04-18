Одна из главных целей США в войне с Ираном — установление контроля над поставками нефти. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.

«Какие были планы — это поставить под контроль нефть, которая проходит через Персидский залив, через Ормузский пролив, Османский», — сказал дипломат.

Ормузский пролив является главной нефтяной артерией и одним из наиболее критически важных в мировой энергетической системе, так как через него проходит большая часть всей мировой торговли нефтью. Именно этот пролив и нужен американцам, сказал Лавров. При этом, как отметил МИД РФ, у США вряд ли был план по уничтожению целой цивилизации, назвав слова президента страны Дональда Трампа фигурой речи.

Ранее 5-tv.ru писал, что эскалация на Ближнем Востоке повлияла на безопасность в Евразии. Нынешняя ситуация — повод переосмыслить общие тенденции на континенте. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с коллегами по СНГ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.