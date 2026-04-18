Назревший разговор, потеря лица Европой и война с Ираном: главное из заявлений Сергея Лаврова в Турции

Лавров: Запад хочет сделать Украину «триггером глобальной угрозы»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на пятом Анталийском дипломатическом форуме (ADF2026) в провинции Белек. В ходе своей речи дипломат сделал несколько заявлений по ряду актуальных вопросов в мировой повестке.

НАТО находится не в лучшем состоянии

«НАТО находится не в лучшем состоянии, мы это, наверное, все можем признать. Мы не вмешиваемся во внутренние дела НАТО», — отметил он.

В ходе выступления глава МИД РФ также отметил отсутствие активности российских дипломатов в европейских странах альянса. Наши послы, а также другие официальные лица не перемещаются по странам, входящим в состав НАТО.

Кроме того, Россия не «обезьянничает» за Североатлантическим альянсом, чьи эмиссары призывают другие государства разрывать диалог с Москвой.

Украина как «триггер глобальной угрозы»

Что касается украинского вопроса, то Запад, по словам Лаврова, добивается того, чтобы сделать ее «триггером глобальной угрозы».

«Уже третий раз за современную историю человечества именно из Европы будет исходить глобальная угроза. И они сейчас всячески добиваются того, чтобы Украина и стала таким триггером глобальной угрозы», — отметил дипломат.

«Потеря лица» властей в Европе

Была затронута и тема европейских лидеров, а именно властей в Великобритании, Франции и Германии. По словам Лаврова, они публично вывели себя на такие позиции, с которых невозможно отойти «без потери лица»;

«Едва ли сейчас можно рассчитывать на то, что наши французские, британские коллеги будут проявлять разумный подход. Они в своих выступлениях, заявлениях публичных, — по крайней мере нынешние, те, кто у власти сейчас в Париже, в Лондоне, в Берлине, в Брюсселе, — они себя вывели на такие позиции, с которых невозможно отойти без полной потери лица», — сказал министр.

Глава МИД РФ добавил, что в результате политики потеряли доверие своих избирателей и «саморазоблачили» себя как те, кто совсем не думает о будущем своих стран.

Ключевая цель США в войне с Ираном

Одна из главных целей Штатов в войне с Ираном — установление контроля над поставками нефти.

«Какие были планы — это поставить под контроль нефть, которая проходит через Персидский залив, через Ормузский пролив, Османский», — сказал дипломат.

Ормузский пролив является главной нефтяной артерией и одним из наиболее критически важных в мировой энергетической системе, так как через него проходит большая часть всей мировой торговли нефтью. Именно этот пролив и нужен американцам, сказал Лавров.

Что касается слов президента США Дональда Трампа об уничтожении цивилизации в лице народа Ирана, то Сергей Лавров назвал это «фигурой речи». По его словам, у Штатов вряд ли был на самом деле какой-то подобный план.

Подготовка происходящих в мире войн входила в планы Запада

Войны, которые ведутся в данный момент в мире, не входили в планы России — это было частью планов Запада.

«Судя по всему, подготовка этих войн входила в планы тех, кого мы называли западными партнерами на протяжении большей части моего срока пребывания на посту министра иностранных дел», — сказал Лавров.

Дипломат напомнил об аналитических прогнозах многих политологов и известных бывших дипломатов, которые признавали ту канву развития событий, которую Россия излагала после распада СССР, а также после того, как пришло осознание, что наши партнеры не принимают нашу страну за равных себе.

Отношения России и Китая

Отношения России и КНР Лавров охарактеризовал как более высокими, глубокими и более надежными, чем военный союз в классическом понимании.

«Иногда говорят, почему вы с Китаем военный союз не заключите. <…> На это мы уже ответили, это записано в документе, который был одобрен, подписан лидерами России и Китая, что наши отношения по своему качеству являются выше, глубже, надежнее, чем классические военные союзы», — указал министр.

У России и США «назрел разговор»

По словам Лаврова, у России и США давно «назрел разговор» о наших экономических отношениях. Он добавил, что при администрации президента США Дональда Трампа между нашими странами сохраняется «очень много разногласий».

«Я считаю, что у нас назрел разговор о том, как видят американцы будущие наши экономические отношения», — сказал дипломат.

Лавров привел в пример санкции, которые были введены еще со времен предшественника Дональда Трампа, Джо Байдена, однако новая администрация не спешит снимать ограничения. Более того, вводятся лишь новые ограничительные меры в отношении наших компаний — Лукойл и Роснефть. Также России не возвращена даже дипломатическая собственность.

Дипломатический форум в Анталье

Форум проходит 17–19 апреля под патронажем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Организацией мероприятия занимался МИД республики. ADF2026 собрал около 500 высокопоставленных чиновников из 150 стран мира. Главная тема — «Формирование будущего, управление неопределенностью».

