Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу в Киеве

В Голосеевском районе Киева сегодня произошел трагический инцидент — неизвестный открыл стрельбу по прохожим, после чего забаррикадировался в супермаркете. По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, еще десять получили ранения, среди пострадавших — ребенок.

Что известно о стрельбе в Киеве

Все началось с того, что на одной из улиц города неизвестный открыл огонь по людям. Как сообщила полиция Киева, «в Голосеевском районе неизвестный открыл огонь по людям — полиция проводит спецоперацию по задержанию злоумышленника». На место происшествия незамедлительно были направлены полицейские наряды и бойцы спецподразделения КОРД.

По первоначальным данным, один человек погиб, были и раненые, однако число пострадавших уточнялось. Вскоре число погибших возросло — украинские СМИ сообщили, что жертв уже четыре. Кроме того, в районе, где произошла стрельба, начался пожар. По информации источников, мужчина поджег свою квартиру.

Заявление властей

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на происшествие и выступил с заявлением.

«По информации медиков, двое погибших в настоящее время находятся в Голосеевском районе. В столичной больнице госпитализированы пять человек, получивших ранения в результате стрельбы на улице. Среди них — один ребенок. А также охранник супермаркета, куда ворвался стрелок и где он сейчас находится», — написал градоначальник.

Стрелявший забаррикадировался в здании супермаркета. Местные СМИ сообщали, что «на месте сейчас работают переговорщики, пытаются достучаться до неадекватного человека». Тем временем спецназ КОРД готовился к активным действиям. По сообщениям пабликов, «спецназ КОРД начал штурм супермаркета, где забаррикадировался преступник». На место также прибыл глава МВД Клименко.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что террорист убил четырех людей. При этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ему доложили о пяти погибших.

«На данный момент известно о пяти погибших. Мои соболезнования родственникам и близким. На данный момент десять человек госпитализированы с ранениями и травмами. Всем оказывается необходимая помощь. Четыре заложника были спасены», — написал он в социальных сетях.

Глава киевского режима поручил министру внутренних дел и главе Национальной полиции Украины предоставить обществу всю проверенную информацию по этому делу.

Что известно о мужчине, который открыл огонь

Фото:Telegram/Україна Сейчас | УС: новини, політика

Оружие, из которого велась стрельба, удалось идентифицировать. По данным СМИ, это нарезной полуавтоматический карабин Kel-Tec SUB2000 — оружие легальное, оно складывается вдвое.

Оперативные службы провели задержание. По сообщению РБК‑Украина, «стрелка в Киеве ликвидировали во время задержания».

Личность стрелка установлена. По информации издания «Украинская правда», это 58-летний Васильченков Дмитрий Васильевич. Ранее проживал в Бахмуте Донецкой области, а впоследствии — в Голосеевском районе Киева.

Правоохранительные органы продолжают работу на месте происшествия, выясняются все обстоятельства случившегося.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.