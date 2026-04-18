«Сам перерезал путь»: Киркоров признался в ошибке, о которой жалеет до сих пор

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

Артист уверен, что недальновидность лишила его культовых хитов.

Почему Киркоров отказался петь с ВИА Грой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Народный артист России Филипп Киркоров жалеет, что в начале 2000-х отказал музыкальному продюсеру Константину Меладзе записать дуэт с группой «ВИА Гра». Об этом певец заявил в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

«Я сам себе перерезал путь к потрясающим дуэтам. Недальновидным мое решение оказалось», — считает Филипп.

Как признался поп-король, он очень тепло относился к первому составу музыкального коллектива, но, когда в группе начались перемены, певец засомневался в его успехе.

Из-за своей категоричности Киркоров лишился возможности исполнить песни, которые в итоге стали культовыми. Речь идет о композициях «Океан и три реки» и «Притяженья больше нет». В результате эти треки достались брату продюсера — заслуженному артисту России Валерию Меладзе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Киркоров раскритиковал современных исполнителей. По словам артиста, сейчас музыканты часто скрываются за эффектными визуальными элементами, но при этом предлагают некачественный контент.

