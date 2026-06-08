Движение поездов приостановили на перегоне Керчь — Симферополь из-за атаки БПЛА
Пассажиров четырех составов пересаживают на автобусы, сообщил советник главы республики.
Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
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Железнодорожное сообщение на перегоне Керчь — Симферополь полностью остановлено из-за ночного удара беспилотника по локомотиву пассажирского поезда. Об этом проинформировал советник главы Крыма Олег Крючков.
Инцидент произошел, когда БПЛА атаковал тепловоз состава, следовавшего из Москвы в Симферополь. В результате погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранения. Пассажиры, к счастью, не пострадали — всех экстренно эвакуировали, после чего плановое движение поездов в республике приостановили.
Теперь пассажиров четырех рейсов — № 316, № 226, № 92 и № 174 — повезут из Керчи в Симферополь на автобусах. Для этого с маршрутов временно снимают транспорт в Керчи, Симферополе, Феодосии и Советском.
«Приносим свои извинения за временные неудобства», — подчеркнул Крючков.
Ранее 5-tv.ru писал, что 7 июня пять мирных жителей ДНР пострадали в результате атак ударных БПЛА. Глава региона Денис Пушилин пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и рассказал об ущербе, нанесенном дронами ВСУ.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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